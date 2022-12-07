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高雄通緝犯花5萬「買手榴彈」　被逮才知道只是玩具

▲▼警方於梁男身上起出手榴彈、鎮暴槍，現場查扣現金計66萬4千元。（組合圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方從梁男身上起出手榴彈、鎮暴槍，並查扣現金計66萬4千元。（組合圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、柯沛辰／綜合報導

高雄市鳳山警方逮捕一名毒品通緝犯，當場查獲大量毒品，還起出一把鎮暴槍、一枚手榴彈，嚇壞在場所有人。嫌犯供稱，花了5萬元買手榴彈防身。警方不敢大意，立即通知陸軍八軍團防爆小組協處，但一拆解才發現「內無火藥」，是一枚仿真假彈，連嫌犯本人都被騙了。

鳳山分局新甲派出所獲報，一名36歲梁姓毒品通緝犯經常在三民區一帶出沒，經調閱相關監視器，總算鎖定梁嫌行蹤，在5日晚間8點半派員跨轄區到三民區鼎山街埋伏。之後，眾人一見嫌犯走出電梯，立刻一擁而上，將梁嫌壓制在地。

▲▼警方於梁男身上起初鎮暴槍、手榴彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方將梁男壓制在地，並起出鎮暴槍、手榴彈及大量毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方於梁男身上起初鎮暴槍、手榴彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

當下警方對人車進行搜索，除了起出66萬4千元現金，海洛因、K他命等各式毒品，還有一把鎮暴槍。不過，最讓眾人震驚的是，梁嫌身上還被搜出一枚用保鮮膜包裹的手榴彈，聲稱是花了5萬元買來防身用。

警方不敢大意，除了依毒品危害防制條例將梁男移送偵辦，並追溯源頭，也聯繫刑事局偵五大隊第三隊防爆小組，先行以防爆毯包裹處理，待隔天再請八軍團防爆小組協處。不過，八軍團6日鑑識後，打開一看，發現裡面只是鐵屑，是一顆「仿真」手榴彈，並無火藥，也非實彈。

原來，梁嫌持有的假手榴彈與軍用手榴彈插銷不同，型號標記上的英文字母排列也不一樣，但外殼相似度高，外行人難以分辨。如今梁嫌花5萬元成了冤大頭，內心氣憤，但軍警倒是鬆了一口氣。

▼假手榴彈幾可亂真，但插銷、型號文字與真品有出入。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

▲▼軍方鑑識後，定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼軍方鑑識後，定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼軍方鑑識後，定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

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