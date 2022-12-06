雞排妹「防彈背心文」向館長道歉：對不起讓你有這樣的感受

▲雞排妹針對「防彈背心文」向館長道歉。（合成照／翻攝自館長成吉思汗YouTube/記者張一中攝）



記者林彥臣／綜合報導

鄭家純（雞排妹）日前對「館長」陳之漢喊話，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」，在雙方粉絲之間引發大論戰，甚至有網友質疑，雞排妹對館長說這句話的用意為何。對此雞排妹在臉書發文向館長道歉，「表達用語使館長感到不舒服，我在此向館長道歉，對不起讓你有這樣的感受」。

雞排妹6日晚間在臉書發文表示，「謝謝所有批評指教的各位，首先我想澄清貼文動機，昨天發文當下的想法，是認為這波掃黑的加速推動，日後館長會比一般人更容易有危險，並非我不支持反黑道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雞排妹說，「就算我認為貼文並非惡意嘲諷，但表達用語使館長感到不舒服，我在此向館長道歉，對不起讓你有這樣的感受。」

鄭家純5日針對民進黨排黑修法一事發文表示，「這樣一來，下次館長再出事，就不會影射開槍的黑道，跟民進黨有關吧？」不過，話鋒一轉，她也在留言處說，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」。

不久後，鄭家純再次發文表示，前幾天網紅小商人說，防彈背心當生日禮物很酷，她當下說「好爛誰想要」，但她今天要認錯，「館長生日312，目前急需。」