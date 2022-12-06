何志偉報名大選檢討小組　嘆有人不放手：如果要繼續我可以啊

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委何志偉日前批評，台北市長候選人陳時中敗選因是競選總部被小圈圈把持，還稱是黑道入侵，因此與英系要角洪耀福槓上，更傳出總統蔡英文在官邸的餐敘變成「批鬥何志偉大會」。何志偉6日表示，對於敗選的檢討，他想循黨內機制反映，可是有人還是不放手，如果要繼續他也可以，但現在的主角是參加立委補選的吳怡農，「不要在做無聊的動作了」。

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文請辭黨主席一職，中常會推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，由桃園市長鄭文燦擔任「2022年大選檢討小組」召集人。

何志偉在《POP搶先爆》表示，黨內可以互打，但已經成立檢討小組，他有報名，但發現還是有人不放手，「如果要繼續的話，我可以喔，而且我會......我相信我的能量可以繼續」，可是吳怡農參選立委補選，主角是他，希望別在做無聊的動作。

談到副總統賴清德傳出要選民進黨主席，何志偉認為，後面一定有人放消息，變成獨家各個媒體都要追，但黨內派系的核心不該這樣，「我們現在存款夠嗎？可以讓你這樣一直刷卡嗎？一直放話嗎？」黨主席補選是家務事，拿出來幹什麼？逼得各個派系都要出來講話，這都無助於後續的整合，很不健康。