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社會 社會焦點 保障人權

高雄球棒隊凶狠砸車影片曝！網友：光聽聲音就嚇死...短裙妹搶眼

記者吳奕靖、陳宏瑞、許展溢、翁子皓／高雄報導

高雄前鎮區5日凌晨發生一起聚眾砸車事件，31歲的陳姓男子跟23歲的蔡姓女友人坐同一台車，行經前鎮區的翠亨北路時，遭7台車大陣仗包圍，對方下來不少人，一下車就持球棒砸車，甚至把陳男押上車帶走，警方獲報後成立專案小組，順利將人救出。

▲▼高雄深夜7車包圍1車，球棒隊囂張狂砸。（圖／記者許展溢翻攝）

▲高雄深夜7車包圍1車，球棒隊囂張狂砸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

影片中7輛車包圍藍色轎車，並下來一群惡煞持球棒對轎車車窗、玻璃、車燈狂砸，副駕駛座穿黃色上衣、黑色短裙的蔡姓女子也被惡煞請下車，不久後，惡煞紛紛揚長而去，留下滿地的碎玻璃，蔡女則是邊打手機邊從車尾走回副駕駛座，看起來還算淡定。

▲▼高雄深夜7車包圍1車，球棒隊囂張狂砸。（圖／記者許展溢翻攝）

警方獲報後，隨即成立專案小組，順利將人救出，並且抓到1車2人，經漏夜追查，再至台南市等地查緝其餘共犯等4車5人到案，目前查緝到案已5車7人。

影片中被網友PO上「爆怨公社」，引發網友熱烈討論，網友留言表示「台灣的治安好棒棒」、「光聽那聲音我就嚇死」、「我是覺得政府單位應該都是沒有網路」，也有網友關心副駕駛座女子，表示「女生很淡定，還知道打雙黃燈」、「不錯啊！還蠻有禮貌的請副駕下車」、「還好女孩子沒事」。

▲▼高雄深夜7車包圍1車，球棒隊囂張狂砸。（圖／記者許展溢翻攝）

▲副駕駛座女子被惡煞的舉動嚇傻。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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