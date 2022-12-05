第一屆「桃園市桃好女力獎」頒獎　9名女力脫穎而出

▲副市長李憲明主持第一屆「桃園市桃好女力獎」頒獎。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第一屆「桃園市桃好女力獎」、5日於市府舉行頒獎典禮。副市長李憲明表示，為鼓勵桃園在地女性追求自我價值與突破發展，市府協同企業力量，共同推動第一屆「桃園市桃好女力獎」評選活動，分為「桃好職場女力獎」、「桃好創生女力獎」、「桃好多元女力獎」3大部分，總投件數達116件，並從中遴選出9名獲獎者。

第一屆「桃園市桃好女力獎」分別為「職場女力」、「創生女力」、「多元女力」3大獎項，評分指標則包括專業力、影響力、領導力及實踐力等4大面向，每個獎項皆各選出3名獲獎者。今年總投件數共116件，包括職場女力獎43件、創生女力獎54件、多元女力獎19件，共同角逐9個獎項，競爭相當激烈。

市府表示，「職場女力獎」是針對在桃園設立大型或中小企業等，在職場貢獻成果、工作成就、專業獎項事蹟等的優秀女性；「創生女力獎」則是表彰推動桃園在地產業、地方創生、歷史文化等產業轉型的推手女力；「桃好多元女力獎」為鼓勵推動桃園多元族群融合、多元文化的新經濟型態下的社會實踐女性。

第一屆「桃園市桃好女力獎」獲獎名單：「桃好職場女力獎」－勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍、桃園市私立桃樂比托嬰中心主任游佳靜、日益能源科技公司執行長畢婉蘋；「桃好創生女力獎」－予晴國際企業社（茶．山行）負責人莊惠玟、成寰設計負責人及閱過山丘有機書店創辦人胡佩寰、卓越綠農公司行銷總監余孟芬；「桃好多元女力獎」－友達光電龍科廠技術員伊莉莎、藍繪工作坊設計師劉秀蘭、打鹿岸有限公司執行長趙哲櫻。

包括市議員陳美梅、市府經發局長郭裕信、副局長黃穗鵬、遠見雜誌總經理葉陶聖、中央大學企管系主任陳春希及第一屆「桃園市桃好女力獎」9名獲獎者等均一同出席頒獎典禮。