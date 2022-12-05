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瑞傑吸金案涉任講師被訴　砰砰阿峰、藝人成潤遭求償結果出爐

▲▼ 瑞傑吸金案台東市前市長陳建閣 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉犯瑞傑吸金案的台東市前市長陳建閣 （中）。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台東市前市長陳建閣於2017年和北聯幫幫主王際平等人，共同以瑞傑地產公司投資泰國房地產之名，涉以每年保證獲利8%到12%為餌吸金逾6億元，最後崩盤被查出完全是一場騙局，其中2名投資人不甘慘賠，提告要求陳、王與涉案藝人成潤、「砰砰阿峰」吳勇峰共12人全額歸還本錢278萬元，台北地院扣除受害人投資期間已領的折讓金，判陳建閣與王際平須連帶賠償共243萬餘元，其餘10人無責，可上訴。

陳建閣（55歲）於2005年到2013年擔任台東市長，2016年間擔任瑞傑地產公司董事長，與時任台北城大飯店董事長的王際平合作，透過臉書粉絲專頁鋪陳泰國當地交通建設等硬體快速發展的現狀，並提供免費諮詢吸引民眾關注泰國經濟局勢。

▲▼ 瑞傑吸金案王際平 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉犯瑞傑吸金案的北聯幫幫主王際平（中）  。（資料照／記者劉昌松攝）

瑞傑團隊隨即在2017年對外宣稱，在泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」，標榜位於泰國政府「4.0經濟戰略計畫」中，是泰國東部經濟走廊樞紐區域，是國際專領域人才匯聚之地，光是中高階外派主管的租屋需求，租金報酬率就可達台灣的2倍。

陳男和王男除了靠陳男的政商人脈四處招攬投資，還在北市成立辦公室召開「錢進泰國」說明會，找來曾在建設公司任職的網紅「砰砰阿峰」吳勇峰加入團隊，培訓正妹與本土劇演員成潤（本名陳伯偉）等人擔任講師，搭配精美文宣鼓吹民眾心動掏錢。

但2019年間，瑞傑公司發不出說好的紅利給投資人，造成上百人受害，檢方發動搜索約談，最後以涉犯《銀行法》等罪嫌起訴陳男、王男共12人，包括替王男見證履約保證的謝姓律師，目前仍在北院一審審理中，「砰砰阿峰」因在偵辦期間配合供出瑞傑公司非法吸金內情，檢方建請法院減刑並酌予緩刑。

▲▼ 瑞傑吸金案講師陳伯偉。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉犯瑞傑吸金案的藝人成潤（中，本名陳伯偉）。（資料照／記者劉昌松攝）

但受害的許姓男子與吳姓女子認為12名被告應負連帶賠償責任，2人共同提告指稱，瑞傑公司根本沒取得泰國建案的土地權利，甚至挪用投資款，卻仍在說明會謊稱每年可取得相當於房價8%到12%的折讓金，交屋後可回租或賣回給瑞傑公司、保證獲利，王男更以律師見證的台北城大飯店擔保瑞傑公司履約文件取信眾人，害他們2018年初受騙簽約投資共278萬元，卻血本無歸。

許男2人要求12名被告連帶全額賠償，「砰砰阿峰」辯稱經陳男、王男遊說而短暫擔任講師，2018年間就因理念不合而離職，從沒插手管理業務，成潤辯稱僅短暫擔任瑞傑公司的主持人，不知有非法吸金犯行，王男等人也撇清責任，陳男甚至在求償案不出庭也沒答辯。

法官審理認為，除了陳男與王男，其他10人並沒參與詐騙許男2人的犯行，也沒被檢方起訴詐欺取財罪嫌，因此「砰砰阿峰」10人不必負擔連帶賠償責任，法官查出，許男2人在投資期間，曾領到共34萬餘元折讓金，應從求償金額扣除，判陳男與王男須連帶賠償許男2人共243萬餘元，可上訴。

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