跟爸媽吵架賭氣！女直播主怒做這事…「含住吹5秒」痛哭：我錯了

▲女直播主檢舉自己酒駕。（圖／翻攝自微博／中國警方在線）

圖文／CTWANT

大陸一名女直播主跟父母吵架，為了賭氣居然報警檢舉自己酒駕，結果酒測後達罪駕標準，被警方移送。直播主痛哭，「我錯了，我想回家。」但後悔已來不及。不少人看完後直呼，「夠狠，我狠起來連自己都打。」

綜合陸媒報導，浙江省杭州市一名劉姓女直播主打電話檢舉自己酒駕，警方到場後，她狂踩油門，被攔下來也沒立刻熄火，還在駕駛座上拿手機拍影片。警方大喊，「車輛先熄火，妳剛才有沒有喝酒？測一下有什麼問題？那妳測嘛，含著這個吹氣5秒鐘。」

▲酒測值達醉駕標準。（圖／翻攝自微博／中國警方在線）

結果劉女一吹，符合醉駕標準，馬上被警方移送。劉女這才意識到出大事了，不斷哀求要把手機拿回來，「我想拿我的手機刪一下抖音，剛把執法人員拍進去了。」警方回應，「手機是物證不能動，執勤人員不怕妳拍。」

劉女痛哭，「其實我剛剛沒有開車，是你們來了我才開的，我是跟我爸媽賭氣才打的電話，我後悔了，我不想讓他們知道。」據了解，杭州拱墅區檢察院以危險駕駛罪對劉女提起訴訟。（影片請點我）

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