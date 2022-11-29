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女友月經沒來！檢查驚「已懷孕6個月」　綠帽男傻了：才交往4個月

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女友懷孕6個月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

女性懷孕之後，身體通常會出現變化，但竟然都沒有發現？一名網友透露，和女友交往4個月，可是最近對方突然透露，生理期已經3個月沒來了，之後到醫院檢查，才發現已經懷孕6個月了，推算時間小孩的爸爸應該是女友的前任，不過面對這情況，他選擇包容女友，「我要去努力去賺奶粉，尿布錢」。

原PO在「Dcard」發文表示，和女友7月底在一起，開學前曾發生過性行為，最近女友爸爸發現女友有點變胖了，就要求隔天驗孕。沒想到這時女友才坦承，月經已經3個月沒來了，他聽到當下猶如晴天霹靂，更傻眼的是，之後去買驗孕棒發現真的是2條線。

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女友透露，6月和前男友分手，最後一次生理期是5月，2人分手前有買驗孕棒驗過，但當時是1條線，所以沒有想太多，加上有服用抗憂鬱的藥物，所以覺得生理期晚來很正常，且都沒有懷孕的徵兆，因此認為小孩可能是原PO的。不過事後女友和媽媽到醫院檢查，發現小孩已經6個月了，照時間推算孩子生父是前男友，讓他當場愣住，「其實我已經做好當爸的準備，沒想到孩子是別人的」。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲原PO要和女友一起養小孩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

因為現在胎兒已經太大，無法做人工流產手術，所以女友只能選擇生下來，原PO則因為很愛對方，決定要陪在對方身邊照顧，只是對女方前任仍相當不諒解，「憑什麼女方懷孕男方可以像沒事一樣，沒有什麼法律可以懲治那個可悲的前男友嗎？」但他同時也感嘆，既然女友要養小孩，自己也只能努力賺奶粉錢和尿布錢了。

不少網友看到後紛紛傻眼，表示「6月分手、7月底在一起交往？這間隔短到不可思議」、「綠帽戴好戴滿，記得別放生」、「小孩以後長大越來越像前任，自己選的人生記得走完啊，不要以為自己現在很帥、很負責，到最後在那裡哭」、「正港的接盤俠，非你莫屬」、「之後紛爭一定越來越多的」、「我只知道自己懷孕還不知道，蠻扯的，其實根本知道吧」、「才在一起四個月，有必要把自己也賭下去嗎」。

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