大圳之路健走登場！樂天女孩嘎琳、筠熹陪你玩　再聽十鼓擊演出

▲「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路系列活動」首發活動大圳之路健走今（3）日上午07:30登場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處主辦「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路系列活動」，首發活動大圳之路健走今（3）日上午07:30登場，旅客可與球員成晉、樂天女孩嘎琳與筠熹一起健走，還可欣賞十鼓擊樂團的精彩演出。

觀光局表示，大圳之路健走於今（3）日上午7時30分展開，當日中午12點前烏山頭水庫風景區入園免費票，市集攤位還有十麵埋福推出10種特色麵食免費試吃，以臺南在地農特產製成的10種特色麵食（蕎麥麵、菱角麵、葛鬱金麵、木耳麵、蓮藕麵、咖啡麵、火龍果麵、酪梨籽麵、芒果麵、竹碳麵）前來展售。

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▲▼觀光局邀請球員成晉、樂天女孩嘎琳與筠熹陪旅客同樂，還邀請「十鼓擊樂團」前來演出。（圖／觀光局）

今日烏山頭水庫風景區內還有舞台展演，邀請臺南在地、榮獲海內外各大獎項的「十鼓擊樂團」以及致力於推廣技藝傳承的「東方藝術團」前來演出。

另市集也邀請到官田在地特色柑仔店－大崎藝農號以及六甲林鳳社區發展協會、好時・左鎮公館、吉兒慢慢手作、A Life 好.生活整合國際旅宿、牛芝庄農產品、雅香炸彈蔥油餅、好吃關東煮等攤位同樂。

▲大圳之路健走登場，圖為嘉南大圳曾文溪渡槽橋。（圖／觀光局）