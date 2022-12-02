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大陸 大陸焦點 特派現場

女騎士重摔躺地「顫抖求救」！往來人車當她是垃圾...冷血影片曝

圖文／鏡週刊

大陸近日發生一起車禍，一名女騎士不慎滑倒重摔，但誇張的是，大馬路上車水馬龍，女騎士躺在地上好幾分鐘，依舊被當成「垃圾」，竟然沒有人願意出手相救。

從大陸網友轉傳的影片可見，事發在11月28日，一名女騎士行經一處大馬路，由於當地剛下過一陣雨，這名女騎士不慎打滑，隨後整個人重摔在地。女騎士倒在地上後，雙手不斷顫抖著，忍著痛楚向旁人求救。

現場有一名男騎士和一名女路人，寧可冷血旁觀。（翻自推特）

▲現場有一名男騎士和一名女路人，寧可冷血旁觀。（翻自推特）

現場車水馬龍人潮多，就是沒有人願意出手救女騎士。（翻自推特）

▲現場車水馬龍人潮多，就是沒有人願意出手救女騎士。（翻自推特）

監視器畫面可見，現場有一名男騎士停在路旁，還有一名女行人，馬路上更是車水馬龍，大車小車行經此路段。不過，女騎士躺地後，路上完全沒有人願意出手相救或上前查看，任由女騎士被當成「垃圾」，孤零零躺在馬路上，毫無任何好心人救援。目前未知女騎士最後狀況如何，也不知第一時間現場有無民眾協助報警。

影片被曝光後，許多網友紛紛直呼：「好可憐」、「這就是中國的『日常』」、「太冷血了」；也有網友指出，大陸國內經常發生「碰瓷」等詐騙事件，因此有不少人早已被教育「不要惹事生非」、「不要惹禍上身」，因此形成畸形的冷血社會。

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