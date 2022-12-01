擄人逼還債派出所前囂張開槍　倒楣貨車司機中彈...左眼險瞎

▲男子在哈爾濱派出所前狂妄開槍。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄詐欺集團成劉姓成員，因為不滿莊姓男子涉嫌私吞款項，夥同李男、黃女兩名友人，在今年3月間到一家保養廠持槍押走莊男，4人開車四處籌款，車子開到高雄市哈爾濱派出所停等紅燈時，莊男趁隙開車門逃跑，劉男竟大膽開槍，子彈意外打中剛好路過的貨車，貨車玻璃碎片割傷王姓駕駛。法院審理後，依殺人未遂等罪，將劉男判處有期徒刑7年8月。

判決指出，莊姓男子把自己的5間銀行存摺賣給詐騙集團使用，結果錢滙到他的戶頭後，他暗摃140萬落跑，詐騙集團劉姓成員不滿莊男「黑吃黑」，帶著李男、黃女2名友人四處尋找，在今年3月28日下午得知莊男出現在仁武區某修車廠，於是到修車廠堵人。

劉男等人堵到莊男後，掏出槍恫嚇莊男「不要動，再動就開槍」，莊被強押上車後，先去銀行領了5萬元交給劉男等人，但劉男不滿意，載著他到其他地方籌錢。

4人開車行經三民區熱河街、哈爾濱街口時，車子停等紅燈，莊男拿出防狼噴劑噴向其他3人，然後趁隙開車門落跑，劉男竟不顧路口就是哈爾濱派出所，直接開槍射擊莊男。子彈沒有打中莊男，反而射中剛好路過的一台貨車，造成貨車玻璃碎裂，碎片割傷王姓駕駛的眼角膜，害王男左眼差點瞎掉。

派出所員警聽到槍聲出來查看時，劉男等人早已駕車逃逸無蹤，但警方當晚循線逮捕劉男等3人，高雄地院審理時，劉男坦承有開槍，但辯稱當時莊男噴辣椒水，他只是朝車子的玻璃開一槍嚇阻莊男而已，沒有殺人的犯意，如果他要殺莊男，可以開槍打到他身體的任何部位。

但法官認為，劉男開槍時道路四周人來人往，但他仍不顧子彈究竟會擊中何處，抱持著縱使射中他人也無所謂的態度開槍，認定他有殺人之不確定故意，因此依殺人未遂、槍砲等罪判處他徒刑7年8月，同夥的黃女和李男則依強制罪分處徒刑3月、6月，得易科罰金，全案還可上訴。