慾望「滿到頭頂」！小三被人夫撞到腹痛：不能醬玩了　正宮氣瘋





▲人夫不顧兒子剛出生才滿5個月，竟被著正宮上網交友，還與對方發生性行為，被一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義一名已婚大學研究員不顧幼子才5個月大，竟在外偷吃女網友，而他自知走錯路，也隨即向正宮坦承外遇，同時也跟女網友表明已婚身分，但卻仍情不自禁與女網友發生性行為，還互相傳送鹹濕對話。正宮事後抓包，氣得一狀告上法院，最終獲賠40萬元。

正宮提告主張，她與丈夫結婚並產下一子，但沒想到丈夫卻在兒子5個月大時，上網交友，因而結識小三，兩人進而交往，而2020年3月間，丈夫突然向她坦承外遇，並於同年4月向小三表明已婚身分，但兩人卻仍持續交往，並互傳鹹濕對話，還頻繁約會、發生性行為，讓她氣得決定硬起來提告，並求償60萬元。

法院審理時，小三否認介入正宮婚姻，強調是人夫隱瞞已婚身分，雖事後人夫有坦承已有配偶一事，但卻又跟她強調已與正宮談妥離婚條件，只差一步就能恢復單身，她因為相信人夫才展開交往，直到同年6月間，人夫突然提出分手，她才知道自己一直都被人夫欺騙，並非故意要介入正宮婚姻。

至於人夫則辯稱，自己只是一時好奇接觸網路交友軟體，才在認識小三之後，一時未能掌握好與女性網友交往的分際，但為了讓自己懸崖勒馬，在雙方認識兩周後就坦承自己已婚，雖後續又因情不自禁犯下錯誤，但後來兩人也完全斷了聯繫，並努力彌補正宮，希望能挽回婚姻，另外，正宮求償的金額實在太高，因此請求法官輕判。

不過，法官勘驗兩人對話，發現小三在知悉人夫已婚時，仍執意交往，還傳訊，「我蠻開心的，雖然也很震驚，好八點檔喔，沒想到這種事會發生在我身上耶，沒什麼生氣的感覺，反而覺得，很感謝生命中又有幫我上了一課的人。」

不僅如此，兩人事後還多次相約外宿，對話內容中人夫曾提及，「我不大，時間也不長」，小三則回應，「我身材也不好啊，又不夠淫蕩」，以及人夫曾說，「就是問我喜歡撞你嗎？」、「你今天後來還有不舒服嗎？肚子痛？」，小三回覆，「沒有了，以後不可以這樣玩了」等。

此外，法官還發現，兩人也經常互傳「你沒有親親我」、「寶貝」、「我好想你」、「我的慾望大概滿到頭頂了」、「我超濕的喔」、「對你流口水了」、「寶貝你味道真的好濃喔」等語親密對話，法官因此認定兩人姦情，判兩人須連帶賠償正宮40萬元。全案可上訴。