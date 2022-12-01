朱立倫穿「國民黨外套」投票罰不罰？　李進勇：調查中

▲立委王美惠質詢。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫日前至投開票所投票時，被捕捉身穿代表國民黨的「KMT（國民黨標誌）」外套，疑似違反選罷法，恐遭開罰50至500萬元。立委王美惠質疑，穿這樣去領票沒有人阻止，「現在是有政府還是沒政府？」對此，中選會主委李進勇回應，已經有在調查處理，有任何結果都會說明。

李進勇1日至立院內政委員會報告「今年11月26日舉行之地方公職人員選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公平、公正、公開及後續因應作為」，委員也針對立委補選、屏東選務爭議等問題進行詢答。

王美惠秀出朱立倫投票照片，並質疑，「你看我們這個最英俊的，穿這樣去領票沒有人阻止，主委你看得出這是誰嗎？現在是有政府還是沒政府？」

李進勇則回應，案件自己有所了解，已經在調查了。對此，王美惠批評，這實在非常不公平，這是一個有名望的人，如果是一個百姓穿這樣去，「馬上就被抓出來了啦！」王質疑，這明明是穿有標誌的衣服，「這樣會沒完沒了喔！每次投票都穿自己的衣服去，有人這樣的嗎？」

對此，李進勇回應，這並非現行犯可以馬上逮捕，舉發之後會進行調查。王美惠則反駁，條款寫得一清二楚，自己在委員會時，「你還說不可以戴寫任何標誌的口罩、不能有標誌的衣服」，你我都要守規矩，不是想怎樣就怎樣，「教壞囝仔大小」，未來他們（國民黨）要怎麼執政？已經在挑戰你們（中選會）的公權力。

李進勇回應，已經有在調查處理，有任何結果都會說明。

▼2022九合一選舉投票日，國民黨主席朱立倫夫婦一起投票。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▼國民黨主席朱立倫遭檢舉穿印有「KMT」字樣的外套（如下圖）進場投票。（圖／記者鄭佩玟攝）