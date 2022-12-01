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戶外口罩令今解除！年前恐有新一波疫情　專家籲「雙軌防疫」

記者崔子柔／綜合報導

12月起多項防疫鬆綁新制分批實施，今（1）日起戶外口罩令解除，台灣逐步走向全面開放與疫情共存，接下來將是跨年、農曆年等許多人潮群聚的日子，台大公共衛生學院教授陳熙秀則建議，應採取「防疫文明」及「幸福解封」等「雙軌防疫」。

陳秀熙昨（30）日在「新冠肺炎防疫科學線上直播-雙價疫苗拯救生命」表示，像新加坡、澳洲、法國、德國等，前後2波疫情約間隔3個月，也就是說在前一波感染結束後1至1個半月的時間點，新病毒的竄生速度會最快。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

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▲今起戶外可免戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

陳熙秀指出，台灣近期已有BQ.1、XBB、BF.7的感染個案，他建議政府採取「防疫文明」及「幸福解封」等「雙軌防疫」，防疫文明指接種雙價疫苗，減少衰弱族群中重症及死亡，以及在大眾運輸、公共集會、大型群聚、醫療機構等場所維持口罩令、社交距離，另外家中若有衰弱族群，應進行防疫自主管理，防止感染導致致死率提高等。

陳秀熙提到，國內社區目前已經有一定的免疫力，幸福解封指的是民眾不必過度擔憂，佳節時可以正常聚會，並逐漸恢復國際移動，促進經濟成長、降低通膨，讓各階層幸福指數提升。他提醒，入冬後流感病毒入侵，重症高風險族群務必提高警覺。

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