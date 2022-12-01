瘋電影／厄憶追凶　史上身體最強壯的肺癆老兵

文／賴賴

瘋言瘋語：

故事很好看，音樂很引哭，但是個好故事，日本統治韓國35年，日本統治台灣50年，相同的故事上演，韓國仇日心態可以理解，台灣複雜的政治環境，親日情結也能接受，戰爭帶來的悲劇從來就不會消失，而人類似乎如果無法看破學會解脫，也只能在愛恨情仇中輪迴，很感人的故事，希望好人都有好報。

男主角實在很厲害，以年邁肺癆看似癌末式的病體，卻隨時能快速反射擒拿對手，或直搗死穴，就是娛樂片，看得很過癮，這真是所有電影裡，最聰明的老人，和最敏捷的肺癆者，整體感是好看的，公義是否真能得以彰顯，見仁見智，但真不倡導復仇這件事情，戰爭既然已經是悲劇，何必再增添另一場戰役。





片 名：厄憶追凶 史上身體最強壯的肺癆老兵

英文片名：Remember

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2022-11-18

片 長：02時08分

導 演： 李一炯

演 員： 李星民(LEE Sung-min) 、 南柱赫(Nam Joo Hyuk)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

「壞掉的車…手上沾了血…一把手槍…我為何會在這呢？」

韓弼洙（李星民 飾）是名罹患阿茲海默症的腦瘤末期患者。在日本占領韓國時期，因為親日派的關係，讓他失去所有家人。在弼洙的妻子過世後，他打算去執行自己耗費60多年的時間所構思的復仇計畫。於是弼洙委託他的忘年之交——20多歲的仁奎（南柱赫 飾），擔任他一週的司機。毫不知情的仁奎跟著弼洙來到第一個復仇現場，沒想到卻被監視器拍到，成為頭號嫌犯。而在警方逐漸縮小搜查範圍時，弼洙則和漸漸消失的記憶拉鋸不休，繼續實行他的復仇計畫……

▲星期五餐廳同事的忘年之交。

▲日韓論壇的日本代表，骨子底是瞧不起韓國人的。

▲這位準妹婿欺騙妹妹去當慰安婦換得日軍好職位，卻成為日後的英雄。

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