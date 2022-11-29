瘋電影／黑豹：瓦干達萬歲　向黑豹查德維克鮑斯曼致敬

文／賴賴

瘋言瘋語：

從一開始主角就死了，整部片呈現著群龍無首怎麼辦的狀態，當種族感受到危機時，戰爭就蠢蠢欲動，沒有人想要戰爭，但強權武器掠奪的強國，不斷在小國間仗勢欺人，終究背回擊而成為戰爭，這些歷史不斷重複，黑豹道出非洲及黑人世界的無助。

近年來許多人性反思的電影不斷上映，不論是從人類歷史所產生的價值偏差開始，到人類不斷掠奪整個地球生態導致地球浩劫，而種族不斷呼喊英雄是悲劇社會下的假光環，如果沒有悲慘的社會小人物，何須英雄存在，這麼多警世的作品，是否能喚醒人類與生俱來的靈性清醒呢？





片 名：黑豹2：瓦干達萬歲

英文片名：Black Panther: Wakanda Forever

類 型：動作、冒險、劇情

上映日期：2022-11-09

片 長：02時41分

導 演： 萊恩庫格勒(Ryan Coogler)

演 員： 安琪拉貝瑟(Angela Bassett) 、 馬丁費里曼(Martin Freeman) 、 泰諾克烏爾塔(Tenoch Huerta) 、 露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o) 、 戴娜葛里拉(Danai Gurira) 、 莉蒂西亞萊特(Letitia Wright) 、 麥可娜柯爾(Michaela Coel) 、 溫斯頓杜克(Winston Duke)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

《黑豹2：瓦干達萬歲》為2018 年上映的電影《黑豹》的續集。

電影描述在瓦干達的國王-帝查拉離世後，眾人打起精神、團結一心收起悲傷的新繼續生活。而女王拉瑪達、妹妹舒莉、姆巴庫、侍衛長奧科耶、朵拉•米拉潔等人則擔起保護帝國的重責大任，以抵禦外來的勢力入侵，努力為瓦干達開闢一條新的道路。與此同時，一個隱藏的海底王國的異族也即將前來拜訪瓦干達…。

▲黑豹英年早逝，不論真實或是電影都令人難以接受。



▲面對各個國家不友好的對待，女王魅力與魄力十足。

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