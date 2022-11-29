　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／黑豹：瓦干達萬歲　向黑豹查德維克鮑斯曼致敬

文／賴賴

▲▼黑豹2：瓦干達萬歲。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

從一開始主角就死了，整部片呈現著群龍無首怎麼辦的狀態，當種族感受到危機時，戰爭就蠢蠢欲動，沒有人想要戰爭，但強權武器掠奪的強國，不斷在小國間仗勢欺人，終究背回擊而成為戰爭，這些歷史不斷重複，黑豹道出非洲及黑人世界的無助。

近年來許多人性反思的電影不斷上映，不論是從人類歷史所產生的價值偏差開始，到人類不斷掠奪整個地球生態導致地球浩劫，而種族不斷呼喊英雄是悲劇社會下的假光環，如果沒有悲慘的社會小人物，何須英雄存在，這麼多警世的作品，是否能喚醒人類與生俱來的靈性清醒呢？


片　　名：黑豹2：瓦干達萬歲
英文片名：Black Panther: Wakanda Forever
類　　型：動作、冒險、劇情
上映日期：2022-11-09
片　　長：02時41分
導　　演： 萊恩庫格勒(Ryan Coogler)
演　　員： 安琪拉貝瑟(Angela Bassett) 、 馬丁費里曼(Martin Freeman) 、 泰諾克烏爾塔(Tenoch Huerta) 、 露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o) 、 戴娜葛里拉(Danai Gurira) 、 莉蒂西亞萊特(Letitia Wright) 、 麥可娜柯爾(Michaela Coel) 、 溫斯頓杜克(Winston Duke)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

《黑豹2：瓦干達萬歲》為2018 年上映的電影《黑豹》的續集。

電影描述在瓦干達的國王-帝查拉離世後，眾人打起精神、團結一心收起悲傷的新繼續生活。而女王拉瑪達、妹妹舒莉、姆巴庫、侍衛長奧科耶、朵拉•米拉潔等人則擔起保護帝國的重責大任，以抵禦外來的勢力入侵，努力為瓦干達開闢一條新的道路。與此同時，一個隱藏的海底王國的異族也即將前來拜訪瓦干達…。

▲▼黑豹2：瓦干達萬歲。（圖／yahoo）

▲黑豹英年早逝，不論真實或是電影都令人難以接受。

▲▼黑豹2：瓦干達萬歲。（圖／yahoo）

▲面對各個國家不友好的對待，女王魅力與魄力十足。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開傷心人世間　粉絲嚇壞
選前幫指揮交通！當選馬上消失　台大醫嘆：真是照妖鏡
郭鬼鬼全裸「一張A4白紙遮點」：世界更和平
王浩宇點名「郭正亮要先處理」　還有2人也上榜
高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！　全場驚呆
牙醫史書華質問「側翼定義」：幫你們的老百姓　高嘉瑜回擊被讚翻
獨／捷運站拉客被盯上　「保險之家」永久停業

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／黑豹：瓦干達萬歲　向黑豹查德維克鮑斯曼致敬

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

戲精米克斯聞「這肉塊」秒暈　媽叫不醒傻眼：這不是毒藥！

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

賊貓偷吃鱈魚絲被馬麻抓包　定格吸味道：我啥都沒做QQ

瘋電影／黑豹：瓦干達萬歲　向黑豹查德維克鮑斯曼致敬

星巴克推超萌Ｑ毛絨絨「企鵝杯套」！紅白配色慶典系列搶先過聖誕

台股選後短多不變　法人點名四大類股具支撐優勢後市看好

中國引爆「白紙革命」！國民黨表態支持自由人權　盼中共正視民意

大谷翔平錯失銀棒、美聯MVP　最佳指定打擊獎二連霸

屏東開票爆疑雲！網傳36秒片「只唱票不亮票」　選委會回應了

2男高速駕車引警注意　攔查查獲通緝逃犯、K他命毒品

藍心湄私下暖舉曝光！　曹西平「除夕夜連續3年都邀我」同框照被讚爆

跟進美股走弱！台積電開盤跌5元至473.5　台股跌近80點失守14500

2022誠品閱讀職人大賞入圍名單公布！首度加入「最佳說書人」獎項

泌尿醫：防攝護腺肥大「這3種飲品」少喝！常見症狀一次看

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

名家熱門新聞

向黑豹查德維克鮑斯曼致敬

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

米津玄師音樂超越藝術層次

超市火鍋肉片變出5道美味料理

破解四爺篡改遺詔之謎

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

很正的老鴇和帥哥處男的都會童話

不要讓報Paper成為沈重的負擔

日高中生制服裙　最短膝上25公分

南瓜牛奶汁　美味飲品DIY

更多熱門

相關新聞

靈鷲山四期教育以法開解轉苦境

靈鷲山四期教育以法開解轉苦境

靈鷲山教育院2022下學期四期教育課程，11月16日舉行最後一場課間學習「與法有約 我要請法」活動，吸引來自東南亞及大陸地區學員參與線上聽法，學員請法內容艱深，法師深入淺出，設計簡報圖片說明，加上親切活潑的引導，讓佛學奧理變得親民，特別是生活中容易遭遇的難題，如何將佛法結合於生活中，法師們掏出法寶秘訣，讓參與學員獲益匪淺。

很正的老鴇和帥哥處男的都會童話

很正的老鴇和帥哥處男的都會童話

「心寧靜」教你做自己情緒的主人

「心寧靜」教你做自己情緒的主人

成功推廣日本山梨縣露營旅遊

成功推廣日本山梨縣露營旅遊

從確診體會到無常與病苦

從確診體會到無常與病苦

關鍵字：

瘋電影黑豹2：瓦干達萬歲賴賴 安琪拉貝瑟(Angela Bassett)馬丁費里曼(Martin Freeman)

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

5歲童送醫「沒床位」不治亡　醫護嗆：還想怎樣？

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」

強冷空氣今晚到　轉雨降10℃探13度

美駐華使館　在陸公民應備14天糧食

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面