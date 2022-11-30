南投林管處與「魯地圖」合推離線地圖　登能高安東軍前下載保平安

▲魯地圖公開網頁。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣山域地形多變、登山路線錯綜複雜，根據消防署104至110年山域事故統計，有逾4成案件通報原因為迷路及遲歸（失聯），占所有類型中最大宗；南投林區管理處與中華民國山岳協會合作完成能高安東軍縱走山徑路標後，後續更與「魯地圖」合作，將能高安東軍全線地圖里程和現場的標示牌誌系統同步呈現。

專家建議，登山前可先下載-登山APP及離線地圖（https://m.facebook.com/groups/taiwan.topo/permalink/2300139956808271/?sfnsn=mo&ref=share），隨時定位及錄製行走軌跡，萬一迷途就能循軌跡返回，自行解決迷途問題、避免動用社會資源搜救。

▲▼光頭山28.4K和光頭山路標。

而初學者如何使用魯地圖？南投林管處舉例解釋，百岳之一的「光頭山」現場標牌是284，魯地圖上就是28.4k處，該資訊可作為山友安全回報及搜救隊伍通聯之參考。

▲能高安東軍縱走500號（魯地圖50.0k）終點奧萬大國家森林遊樂區內的大型告示牌。

魯地圖管理員表示：「隨著你步伐的前進，離線地圖APP也隨時在定位你的方向。」林管處也感謝許多幕後英雄辛勞付出，為登山者建構安全的路，提高台灣山野活動的安全。