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帶球閃嫁後悔了！丈夫大男人主義又愛偷吃　人妻崩潰訴離

▲▼示意圖,生活,婚姻,結婚,離婚,男女,男性,女性,戒指,牽手,捧花（圖／123RF）

▲女子與男友奉子成婚，然而婚後才發現老公個性差又愛偷吃，崩潰訴離。（示意圖／123RF）

記者黃資真／台南報導

台南一名人妻與丈夫奉子成婚，但婚後才發現丈夫個性過於「大男人主義」，動不動就發飆，又多次外遇，分居多年後，人妻於今年訴請離婚。台南地院認為夫妻倆早已形同陌路，無有理性溝通之可能，婚姻破綻可歸責於男方，判准離婚。

人妻小芬（化名）主張，2016年她意外懷孕，雙方談論於2017年1月結婚，同月生下孩子，但2人在無感情基礎、互不了解的情況下，婚後經常發生衝突。

丈夫不僅極為「大男人主義」，一言不合就發飆爆粗口，又經常在外到處流連找朋友聚會，不願花時間陪伴妻小，導致小芬經常得獨自照顧小孩。

婚後2年，小芬發現丈夫行為反常，時常聯絡不到人，才抓到丈夫在外面早有小三還同居，為此雙方在中秋節發生嚴重爭執，小芬當天氣得甩門離開，開始與丈夫分居。直到去年10月，小芬再也忍受不了多年來的委屈，決定離婚，但對方再三拖延，不願配合辦理，決定走法律途徑解決。

法官認為，小芬丈夫婚後與其他女子有曖昧，導致2人感情生變，不僅自2017年分居至今，甚至曾協議離婚，勘認雙方已無繼續共同經營美滿生活之可能，准許小分請求，判決離婚。

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