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模範警察「松山車站辦公室」昏迷倒地　緊急送醫仍腦出血身亡

▲松山車站。（圖／資料照）

▲陳明寶於松山車站內的辦公室因腦出血倒下。（圖／資料照）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山車站23日下午3時許，一名鐵路警察偵查隊偵查佐陳明寶（50歲）在辦公室突然倒地，同仁協助CPR並通知警消將他送醫搶救，最後仍因腦出血，在家屬同意下放棄急救，宣告死亡。據悉，陳警曾獲得107年度全國模範警察，從警34年間處理過多次陳抗事件，鐵警局在其逝世後，派員與家屬聯絡協助後續事宜。

據悉，現年50歲的陳明寶當時於松山車站的偵查隊辦公室上班，剛從座位上站起，旋即身體不適倒地，旁邊同仁發現立即幫他做CPR，並通知救護車將他送醫搶救，但陳到院前就已無呼吸心跳，雖一度使用葉克膜維持生命跡象，但最後仍因腦出血，經家屬同意後關閉維生機器，宣告不治。

2017年時，陳明寶因執行蒐報陳抗預警情資達62件以上，對於各項專案均能全程監控，完全掌握對象動態，提供警政署及鐵警局掌控陳抗團體動態，並針對不滿勞動法修惡等重大抗議活動，除掌握對象動態，且適時排除危害台鐵、高鐵及車站秩序，維護治安績效卓越。

依據警政署公開資料，陳明寶已任警34年，截至2018年9月考（成）績列甲等共計26次，達總年資五分之四以上，綜合2017年的卓越服勤表現，警政署於2018年頒發「107年第54屆全國模範警察」給予陳明寶。其逝世後，鐵路警察局副分局長賴祿元、業務股長施佑霖及偵查隊隊長黃明福第一時間均到達醫院，協助家屬處理相關後續事宜。

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