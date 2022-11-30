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山林藝起來計畫成果豐碩　松林社區協會大秀剝麻取纖技藝

▲仁愛鄉松林社區發展協會展示里山織色成果 。（圖／南投林區管理處提供）

▲仁愛鄉松林社區發展協會展示里山織色成果 。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉松林社區發展協會經林務局南投林區管理處「社區林業計畫」輔導，近4年來努力執行苧麻復育、梭織工藝文化推廣、部落遊程體驗和里山倡議等工作；今年度「山林藝起來」計畫更以精進傳統梭織商品的開發設計為主軸，透過部落織女巧思創作，在梭穿經緯中演繹傳統工藝技術，呈現山林工藝美學的當代風華。

松林社區發展協會於11月19日，在部落入口公園舉辦「山林藝起來」里山織色成果發表會：現場除展示50件原創織品新作，也安排部落長者示範剝麻取纖的傳統技術，並結合在地友善農產品展售、部落遊程及梭織工藝文化體驗活動。

▲▼部落苧麻採取過程，以及民眾體驗剝麻取纖的傳統技術。（圖／南投林區管理處提供）

▲▼部落苧麻採取過程，以及民眾體驗剝麻取纖的傳統技術。（圖／南投林區管理處提供）

▲仁愛鄉松林社區發展協會舉辦「山林藝起來」里山織色成果發表會。（圖／南投林區管理處提供）

松林社區發展協會理事長高詠斐表示，松林部落執行苧麻種苗保育與管理，不僅為滿足部落復振苧麻工藝文化的需求，也兼具逐步建立苧麻知識體系的任務，同時可提供其他族群和部落免費苧麻苗；而部落織品的開發設計，則由里山織色工坊老師何珍襄協助培育部落織女，並將所設計的織紋免費提供部落使用，形成「以在地企業培力部落產業」的發展模式。

▲▼部落執行苧麻工藝文化 ，里山織色成果亦相當豐碩。（圖／南投林區管理處提供）

▲▼部落執行苧麻工藝文化 ，里山織色成果亦相當豐碩。（圖／南投林區管理處提供）

▲仁愛鄉松林社區發展協會舉辦「山林藝起來」里山織色成果發表會。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處長李政賢說明，奧萬大國家森林遊樂區也與部落合作密切，共同發展生態旅遊、推廣部落文化特色，里山織色織品及部落特色產品也會於遊樂區進行展示及販售；未來該處會持續輔導部落，保全土地健康，活用自然資源，整合傳統知識和現代科技，並運用公私協力機制，整合部落內外資源，以營造里山永續發展願景。

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