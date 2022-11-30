江澤民曾揚言「射彈越台島」　裁軍70萬揮反貪第一刀「禁軍隊經商」

▲江澤民任中共中央軍委主席時校閱解放軍部隊。（圖／翻攝中國軍網）

記者魏有德／台北報導

大陸前國家領導人、中央軍委主席江澤民因病去世，享耆壽96歲。江澤民為中共第三代領導人，擔任軍委主席期間經歷第三次台海危機，也就是俗稱的96台海飛彈危機，同時，他也因此加速解放軍軍事改革，裁軍70萬人，將總兵力瘦身到230萬。此外，江澤民為使軍隊專注於國防，揮出反貪第一刀，禁止各級軍隊從事經商行為。

▲江澤民延續鄧小平裁軍政策，將300萬兵員裁至230萬。（圖／翻攝中國軍網）

江澤民於1989年11月在中共十三屆五中全會上任中共中央軍委主席，直至2004年9月辭去主席職務後，直至2007年才由胡錦濤經中共十七屆一中全會決定任命。

江澤民在任軍委主席期間，最重要的政績便是改革軍隊經商的貪污腐敗現象。據了解，解放軍自1980年代中後期開始，為補充預算撥款的缺額，開始參與商業活動，不過，各級單位在商業利益快速膨脹下，形成一個巨大的關係網，影響到治軍風紀。

江澤民認為，軍隊經商屬於不良現象，會使軍隊的注意力偏離國防，再加上軍隊經營企業產生的利益衝突，極大可能腐蝕軍隊保衛國家的意志。因此，江澤民於1998年7月宣布，「軍隊和武警部隊對所屬單位辦的各種經營性公司，必須認真進行清理，今後一律不得繼續從事經商活動。」

此外，江澤民延續鄧小平的軍隊瘦身計畫，將300萬兵員的解放軍裁撤至230萬。按當時中央軍委計畫，軍隊建設要逐步由數量規模型轉為質量效能型、由人力密集型轉為科技密集型，也就是「兩個根本性轉變」，解放軍軍改朝向重質不重量的方向變化。

▲江澤民要求解放軍各級單位不得經商。（圖／翻攝中國軍網）

推動軍改過程中，台海恰巧爆發第三次危機。李登輝前往美國康乃爾大學演講，打破台灣官員17年未曾訪美的慣例，也挑起中共中央的敏感神經。因此，解放軍發動飛彈試射，發動兩棲登陸作戰演習，揚言將飛彈飛越台灣本島上空，甚至奪下金馬外島的離島藉此恫嚇台灣當局。

不過，隨著時任解放軍總軍械部部長劉連昆的間諜案爆發，再加上美軍太平洋艦隊出動獨立號及尼米茲號兩艘航母艦隊逼近台海，兩岸官方在密使的調停下，解放軍最終未將演習行動升級為戰爭行為。

有鑑於此，擔任中央軍委主席的江澤民也認為解放軍實力還不足以與外部勢力抗衡，同時，技術上也無法與他國相比，因此，軍改的方向也朝向新形態戰爭及高技術軍工裝備生產轉型。

江澤民曾表示，根據世界戰略形勢和戰爭形態發生的變化，當代戰爭形式已朝向高技術戰爭發展，高技術戰爭的本質便是信息化。江澤民認為，「人類社會的戰爭形態正由機械化戰爭轉變為信息化戰爭。整個工業時代軍隊的武器裝備、組織體制、軍事理論、軍事訓練以及後勤保障方式等，都將按照信息化的要求進行徹底改造，工業時代的機械化軍隊正在轉變為信息化軍隊。」

對此，江澤民提出國防軍事現代化「三步走」的戰略方針，奠定解放軍在提高核威懾能力的攻擊型武器發展前，優先提高整體防禦能力，並加速發展現代化武器裝備研發。