12／2起「5～11歲可打追加劑」　北市8醫院提供接種

▲12/2起開放5～11歲兒童接種追加劑。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布自12/2起開放5～11歲兒童接種追加劑。台北市衛生局今表示，12/2起包括「臺大醫院、臺北長庚、臺安醫院、博仁醫院、市立聯合醫院仁愛院區、婦幼院區、中興院區及陽明院區」將提供施打服務，另外12/5～12/10合約醫院特別門診也同步開設5～11歲追加劑特別門診。

北市衛生局表示，除12/2由醫院特別門診提供COVID-19兒童接種追加劑服務外，預約平台第40期自今日起至12/2開放預約（時間為9AM～9PM），也同步提供兒童追加劑莫德納次世代BA.4/5及兒童BNT預約接種服務。

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衛生局表示，莫德納次世代BA.4/5疫苗可提供滿6歲至11歲兒童接種追加劑、滿5歲至未滿6歲兒童則提供兒童劑型BNT疫苗作為追加劑接種，另外，12/5至10日合約醫院特別門診也同步開設5～11歲追加劑特別門診，若家中寶貝尚未接種基礎劑或已符合追加劑資格請儘快前往預約接種。

衛生局提醒，家長預約登記前應先確認家中孩童符合本次接種資格，前往接種時請攜帶孩童健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。相關接種訊息可查閱臺北市防疫專區疫苗接種訊息。

北市疫苗接種資訊如下：

1.莫德納次世代BA.4/5疫苗追加劑（滿6歲至11歲）：由臺大醫院、臺北長庚、臺安醫院、博仁醫院、市立聯合醫院仁愛院區、婦幼院區、中興院區及陽明院區提供服務。

2.兒童BNT疫苗追加劑（滿5歲至未滿6歲）：由臺大醫院及市立聯醫婦幼院區提供服務。