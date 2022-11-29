早餐店員工偷錢被逮…做筆錄時還伸手偷槍！3警喝斥扭打全掛彩

▲ 彰化地方法院 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1間早餐店徐姓員工今年9月間因被發現偷了收銀機內的現金3000元，店長當場報警抓人，更扯的是徐男在警局做筆錄時出手偷警員配槍，被發現後還與員警扭打，3警全受傷掛彩。彰化地院一審日前審結，徐男將竊來的3000元發還，另依竊盜罪、竊盜未遂罪及傷害等罪判處應執行拘役90日，可易科罰金。全案可上訴。

依據判決書內容指出，案發於今年9月9日中午12時17分，徐男在任職的早餐店內，見櫃檯收銀機未上鎖且無人看管之際，竊取收銀機内3000元現金，得手後藏放在其穿著的褲子口袋內。殊不知竊行被另1名員工看見，隨即告知老闆，經調閱監視器畫面確認其犯行，報警逮人。

同日下午15時左右，徐男在彰化分局中正派出所內做筆錄時，見承辦的警員正製作調查筆錄，疏未注意之際，竟下手又偷了該員警配戴的警用手槍，該警立即察覺並以手護住手槍。

在場另有2員警見狀隨即上前制止，徐男竟出手與在場的3名員警扭打，造成潘警右肩部及右側手部挫傷、雙手擦傷，阮警左脫臼，蔡警右手與右手肘擦傷、左手食指擦傷。

法官審酌，徐男偷竊早餐店現金、又對執行員警施暴、妨害公務執行，考量到其竊得3000元已發還老闆，徐男犯竊盜罪處拘役30日、竊盜未遂罪判處拘役20日、傷害罪處拘役50日。應執行拘役90日，得易科罰金，全案可上訴。