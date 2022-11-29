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【廣編】開架眉彩品牌KATE全「芯」上市！眉筆Z、雙色漸層眉筆秀根根分明毛流感、立體蓬鬆自然漸感

▲▼眉彩,KATE,眉筆,唇膏,唇釉,柔霧彩盤,眼線液筆。（圖／業者提供）

▲KATE今年11月推出的新型眉筆「眉筆Z」筆芯更進化。

圖、文／KATE提供

眉彩教主KATE將於22年冬季發售兩款新眉筆「眉筆Z」 與「 雙色漸層眉筆」，以及超人氣怪獸級持色唇膏也即將推出適合冬天的絨霧款，今年11月還將發售豐富的品項，包含多機能彩盤、刷具，讓化妝更有樂趣。

KATE今年11月推出的兩款新型眉筆，「眉筆Z」今年筆芯更進化，採用清爽不黏膩的油脂成分配方，開發出融點與體溫相近的固形蠟配方，讓筆芯一接觸肌膚，受摩擦熱影響就會從有硬度的筆芯轉化為柔滑易於描繪的質地，發色度更好。剛剛好的硬度加上1.5mm極細筆芯，讓任何人都可以簡單畫出根根分明、細緻不結塊的毛流感，今年更新增粉棕色。「雙色漸層眉筆」三角形x雙層芯的設計，1支就能打造濃淡漸層的自然蓬鬆眉。質地柔軟，非常容易上色，加上三角形的筆芯設計，用尖端就可以畫出細緻的眉尾。

20年上市後就受到亞洲各國愛戴的超人氣怪獸級持色唇膏，將發售新品「怪獸級持色絨霧唇釉」，活用雙唇蒸發水分，轉化為滋潤凍狀薄膜的技術，達成不易掉色也好卸除的特性；全系列5色皆為適合亞洲人的膚色，輕輕一抹就能與妝容自然融合。另外，KATE在2022年秋冬以「魂Collection」系列商品來強調，堅持自己的喜好，用彩妝表現出最喜歡的自己，全系列中最推薦的商品為「3D造型柔霧彩盤」及「魅眼持色眼線液筆」。

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