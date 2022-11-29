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嘉義市長重抽號次！大票人狂笑「在地1現象」：超多奇葩

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲嘉義市長重行選舉。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義市長選舉因候選人黃紹聰逝世，延後至12月18日，而今（29）日號次出爐，除了尋求連任的市長黃敏惠，由團隊幹部代抽到1號，4號參選人也成為全場焦點，許多在地鄉親留言笑喊，「嘉義一堆奇葩名字候選人」、「現在嘉義是流行改長名參選嗎」。

嘉義市長重行選舉今上午10時，在選委會辦理抽籤號次，一共有5名候選人，按號次分別為國民黨黃敏惠、民進黨李俊俋、無黨籍的陳泰山、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統及鄭凱升。

看到熟悉的的阿成「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」再度參選，大票鄉民紛紛直呼，「台灣阿成加油，嘉義已經一堆公園了，拒絕再蓋公園」、「難道這次四號又要異軍突起了」、「台灣阿成又來了」、「阿成真的每次都參加」、「每次都會看到阿成，真的佩服」。

▲嘉義市長選舉號次出爐。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人）

▲嘉義市長重行選舉號次出爐。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人）

另外，不少人看到他的15字參選名字，瞬間想到準嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，不禁笑回「現在名字都是取最長的，唱票唱到祖先都要請出來了」、「四號名字真的好長」、「比較好奇4號的護照，英文名會寫成什麼」、「那一天東區唱票員又想起唱名的恐懼」、「可能唱到四號的時候會虛脫」、「唯一支持長名字」、「別虐待唱票人員了」。

說到原名為黃宏成的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，曾做過直銷、法律業務，還兩度參加律師考試落榜，後來以三輪車騎遍全台，蒐集並親吻各地泥土，拼成「寶島台灣圖」而名噪一時。

直到2010年起，他轉投身政治，一路參加嘉義縣縣長、嘉義市選舉區立法委員及嘉義市市長選舉皆落馬，更在2019年2月宣布，要投入2020年的總統選舉，不過在同年10月，宣布改參選嘉義市選區的立委選舉。

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