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2022誠品閱讀職人大賞入圍名單公布！首度加入「最佳說書人」獎項

▲▼2022年「誠品閱讀職人大賞」入圍名單公布。（圖／誠品提供）

▲2022年「誠品閱讀職人大賞」入圍名單公布。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

2022年「誠品閱讀職人大賞」入圍名單公布，今年首次加入「最佳說書人」獎項，入圍者包括知識型YouTuber啾啾鞋、美學大師蔣勳、斜槓藝人孫沁岳、法律白話文運動、繪本作家海狗房東等。

▲▼2022年「誠品閱讀職人大賞」入圍名單公布。（圖／誠品提供）

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▲今年首次加入「最佳說書人」獎項，入圍者包括知識型YouTuber啾啾鞋。（圖／誠品提供）

此次誠品閱讀職人大賞入圍名單中，林懷民的人生代表作《激流與倒影》記錄他所創造的雲門時代及文學作品，一舉入圍「年度作家」及「書店職人最想賣」雙獎項。

▲▼2022年「誠品閱讀職人大賞」入圍名單公布。（圖／誠品提供）

▲林懷民的人生代表作《激流與倒影》，一舉入圍「年度作家」及「書店職人最想賣」雙獎項。（圖／誠品提供）

而入圍「年度最期待作家」除了有林懷民、龍應台、駱以軍，還有台灣首位榮獲日本純文學重要獎項「芥川獎」得主李琴峰，作品《彼岸花盛開之島》的奇幻預言用中文、日文、台語及琉球語在小說中創造3種語言，描繪漂流的失憶少女面對陌生文明的洗禮與衝擊。

▲▼李琴峰《彼岸花盛開之島》，入圍2022誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」。（圖／稻垣純也攝影）

▲李琴峰《彼岸花盛開之島》，入圍2022誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」。（圖／稻垣純也攝影）

愛上撒哈拉沙漠的台灣游牧女子蔡適任，在《撒哈拉，一片應許之地》詳實留下10年來蹲點沙漠深處的寶貴紀錄與深刻反思，是一本放眼全世界都難得一見的重磅級撒哈拉當代見聞錄。作家龍應台首次的圖文創作《走路：獨處的實踐》，收錄18幅親手電腦繪圖、40則走路領悟出的自然思索，與讀者分享自我相處之道，都入圍「年度最期待作家」。

「年度新人」入圍者以新世代思維，帶來首部代表作，其中動畫特效型YouTuber六指淵的《你的夢想可能有點風險》首次公開如何從沉迷電玩的青年，到25歲成為年營收8位數的企業家，用自身經歷陪迷失方向的青年找到屬於自己的人生副本。

而既是魚販也是作家的林楷倫首部作品《偽魚販指南》，不僅剖魚亦自剖，將市場裡的人情世故和身不由己的無奈刻劃入書，是台灣第一本真人實事的魚販寫作。蕭瑋萱初試啼聲的犯罪小說《成為怪物以前》燒腦又炫目，有如台灣版《香水》，以氣味細膩剖析謀殺心理，揪出隱藏的罪惡根源。

「書店職人最想賣」入圍書單，從療癒心理到理性判斷都有。《滿月貓咪咖啡店》以可愛角色帶出深刻哲理，一個走入店內的受傷靈魂不僅能在此被美食撫癒，貓店長的「讀星術」更為苦惱的人們指引出路。

《不要做自己了，你做個人吧》打翻老派心靈雞湯，帶給你直接又有用的反擊力量；任何人都適用的實用寶典《底層邏輯：看清這個世界的底牌》教讀者在面對各種情況下，該如何洞察本質、認清真相。

至於「最想說服爸媽買」入圍書籍，包括日本繪本大師吉竹伸介《太熱的話，脫外套就好啦！》，突破盲點的幽默回答不但讓人會心一笑，更一語帶出轉念的強大力量；另一部暖心之作《逃離吧！腳就是用來跑的》打破「逃避=懦弱」的刻板印象。

另有《歡迎你到地球來》，作者透過小男孩昆恩寫給外星訪客的地球介紹信，將自己走訪世界各地所見的人物與美景表現於繪本創作中，帶領孩子認識愛與包容。「誠品閱讀職人大賞」入圍書展自即日起至2023年1月9日線上下同步，還有單本79折起、三本75折起優惠。

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