Kitty迷快搶購！Airvida C1 X Hello Kitty率黑款　誠品搶先開賣

圖、文／ible提供

歡慶Hello Kitty 49歲生日快樂，ible再次攜手三麗鷗Sanrio旗下巨星Hello Kitty聯名，一同推出Airvida C1 X Hello Kitty – Attitude Black率黑款穿戴式空氣清淨機，打造專屬於大女孩、大男孩的黑色潮流，隨身淨化周遭空氣之餘，更可讓氛圍都時尚潮流了起來，讓你“黑”的潮可愛，即日起誠品書店獨家搶先開賣，首批限量200台，Hello Kitty迷可要手刀購買，晚了就只能懊悔啦！

2020年ible首度與三麗鷗Sanrio旗下Hello Kitty聯名，推出全球第一款Hello Kitty聯名款穿戴式空氣清淨機，在台灣、日本、東南亞，甚至是賽爾維亞市場掀起搶購熱潮。今年ible再度與三麗鷗Sanrio聯手推出Airvida C1 X Hello Kitty – Attitude Black 率黑款，跳脫過去既定經典紅白配色，以低調內斂的黑色為主色系，點綴優雅的玫瑰金，同時保留Hello Kitty最經典紅色蝴蝶結，時尚中帶點活潑俏皮感，就是要勾起你的潮流黑魂！

除了酷帥吸睛的外型，Airvida 穿戴式空氣清淨機產品效能，經國際實驗室測試，有效去除99.9%的花粉（過敏原）、病毒、PM2.5，提升使用者呼吸的空氣品質，此外，材質嚴選FDA認證食品容器級親膚外殼，安全親膚，24g超輕盈，配戴整天舒適無負擔。產品尺寸，除了保留40公分適合孩童配戴外，更推出45公分的大人款，不論是大女孩、小女孩，都可以放心配戴，面對即將到來的年末、聖誕佳節，作為送禮或自用亦相當合適。

隨著秋冬霾害、PM2.5的紫爆威脅，過敏與氣喘成了多數人的惡夢，ible Tech.長期深耕解決空汙與過敏原對人體危害等問題，2016年首推世界最輕巧的穿戴式空氣清淨機Airvida，以獨特「呼吸路徑生態離子技術」聚集超過200萬負離子（大約200座森林瀑布的負離子量）於使用者口鼻，協助使用者有效減少吸入的PM2.5、過敏原、病毒及細菌等懸浮有害物質，隨身清淨周邊空氣，目前已熱銷全球超過15個國家，更獲得海內外多項大獎肯定，如美國CES產品創新大獎、德國創新獎，更在2019-2021年連續三年獲得國內生醫最高獎SNQ國家生技醫療品質奬防疫產品類「防疫產品類」第一名的肯定。

Airvida C1 X Hello Kitty – Attitude Black率黑款，即日起至11月15日攜手誠品獨家首賣，限量200台，原價4,230元，搶先優惠價4,099元。11月16日起，陸續於星星樹、法雅客及各大電商平台上架。

誠品首賣優惠銷售頁面：https://bit.ly/3FE8fNT