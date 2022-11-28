地下兵工廠藏身嘉義山區老舊三合院　桃園龍潭警跨區破獲

▲桃園龍潭警方遠至嘉義縣山區查獲地下兵工廠。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

20歲李姓男子以包裹方式由國外購買大量彈殼等槍彈零件產品，桃園市龍潭警分局經過長期跟監蒐證後，遠至數百公里外的嘉義縣1處偏遠山區三合院查獲李嫌製作地下槍彈兵工廠處所，起出槍械、彈頭及改造工具，其中自國外購買的「P.A.K空包彈」只要加裝彈頭就與子彈一樣具殺傷力。

▲起出大批槍械和改造工具。（圖／龍潭警分局提供）

桃園市警局龍潭分局偵查隊日前接獲情資，李姓男子以包裹方式由國外購買大量彈殼等槍彈零件產品，經長期跟監蒐證後，認李嫌犯罪嫌疑重大，即向臺灣嘉義地方檢察署及法院聲請搜索票核可後，25日見時機成熟後，與刑警大隊偕同當地嘉義縣警方，共同前往嘉義縣大林鎮一處偏遠山區老舊的三合院查緝李嫌製作地下槍彈兵工廠處所，現場查獲李嫌及改造手槍1枝、半成品手槍2枝、改造彈頭45顆、已擊發彈殼1萬顆、PAK空包彈43顆，火藥、槍枝改造零件組及工具一批等贓證物，全案將依槍砲彈藥管制條例移送嘉義地檢署偵辦。

▲將李嫌依槍砲彈藥管制條例移送偵辦。（圖／龍潭警分局提供）

警方在李嫌住處發現有從國外進口「P.A.K空包彈」以及購買大量已擊發彈殼，尤其「P.A.K空包彈」包含有底火、火藥、彈殼，獨缺彈頭，有心人士只要加裝金屬彈頭，它就與子彈一樣具殺傷力，研判李嫌嘗試同時以兩種方式製作子彈。