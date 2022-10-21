吃麻油雞與前妻吵架　警到場處理平頭男躲超商...原來是2條通

▲平頭紋身通緝男躱在超商內。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲廖姓男子20日晚與前妻相約吃麻油雞，卻因感情問題大聲爭吵，警方據報趕往處理，自知為通緝身份聽聞警笛聲連忙躱到附近超商內，但因廖男平頭且左手紋身明顯特徵立即為員警發現，但此時廖男突然舊疾復發癱軟在地，於是通報救護車前來，並查出他因2罪通緝，員警將廖男送往醫院治療，待狀況穩定後依法解送歸案。

▲警方根據通緝男特徵迅速找到。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所員警蔡佳亨、楊品萱及謝竣揚，昨晚18時30分許接獲通報，前往桃園區中正路某飲食店處理男女爭吵糾紛，到場發現男方已離開，因讓男平頭和紋身特徵，員警迅速在附近的超商發現該名廖姓男子，詢問其狀況時，廖男突然身體不適癱軟倒在地上，頻頻說著喘不過氣來。

▲廖男因與前妻吵架，氣到舊疾發作癱軟在椅子上。（圖／桃園警分局提供）

員警立即通報消防救護人員到場，經詢問廖男表示跟前妻吵架十分氣憤，情緒激動才會引致舊疾發作，員警安撫其情緒，在查證其身分時，廖男表示未帶證件也無法背誦身分證號，後經詳細查詢卻發現廖男因毒品及詐欺案件遭發布通緝中，員警將廖男送往醫院治療，待狀況穩定後依法解送歸案。