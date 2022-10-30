桃園透天厝暗藏地下兵工廠　警抄出1長4短驚見「就放床舖上」

▲桃園市八德分局在選前查獲地下兵工廠。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市40歲張姓男子在透天住處大量改造槍械，警方根據線報對張男長期監控蒐證，29日持搜索票至其住處當場查獲改造手槍4枝、長槍1枝、子彈成品123顆、半成品一批、改造零組件及工具1批等證物，全案依法移送偵辦。

▲▼查獲改造手槍4枝、長槍1枝，並誇張的直接將成品放在床舖上。（圖／八德警分局提供）

八德分局偵查隊獲報有一名張姓男子大量改造槍械欲變賣圖利，經八德、楊梅分局偵查隊，對張男長期蒐證完備後，昨日下午15時許，見時機成熟持搜索票至張男住處埋伏搜索，見張男自住宅外出時，幹探一擁而上將他制伏後進入住處，進入房間內後發現改造手槍4枝、長槍1枝、子彈成品123顆就誇張擺放在床舖上，再查出半成品一批、改造零組件及工具1批等證物，全案將以槍砲彈藥管制條例移送桃園地檢署偵辦。

分局長林樹國表示，隨著選舉越來越近，警政署通報全國執行查賄、制暴淨化選前治安工作，針對非法槍枝嚴重危害社會治安，警方對於打擊犯罪絲毫不鬆懈，將會持續針對非法黑槍等不法情事加強查緝，遏止重大暴力犯罪，民眾如有發現不法，可撥打110報案電話檢舉。

