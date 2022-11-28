台開經營權糾紛　風獅爺購物中心告吳子嘉侵占不起訴

▲前台開副董事長吳子嘉被控侵占風獅爺購物中心款項，偵查結果不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台開集團旗下風獅爺購物中心指控，前副董事長吳子嘉以支付律師費為由，擅自用印同意動支風獅爺數十萬元款項，涉嫌侵占等罪，檢察官調查認為，當時台開董事長因失去法人代表身分，吳子嘉主觀上認為自己可以決定相關財務運作，加上款項的確是付給律師去協調處理公司的債務問題，28日以罪嫌不足等理由，處分不起訴吳子嘉。

台灣土地開發公司年初接連爆發集團跳票、積欠員工薪水等財務事件，引發邱復生、邱于芸父女爭奪經營權風波，又面臨財報難產等爭端，最後因被金融機構列為拒絕往來戶，遭證交所公告在8月4日終止上市，但台開內部訴訟紛爭才剛開始。

其中，台開旗下風獅爺購物中心以董事長邱于芸為代表，提告指控內部稽核發現1張約數十萬元的傳票，流向不明，疑似遭人冒名侵吞，檢察官調查後發現，這張傳票是由當時的副董事長吳子嘉主導，用來聘請律師與公司債權人協調。

檢察官調查，原本整個台開集團的財務決策，都是由董事長處理，但台開的董事長一度遭法人解任代表身分，很多事務變成都是由副董事長負責，吳子嘉在這種情形下處理財務調度，主觀上應無犯罪意圖，且花錢請來的律師，確有協助處理公司債務糾紛，因此認為吳子嘉涉犯侵占等罪嫌疑不足。