12／1起戶外脫口罩？　薛瑞元：明日專家會議「很可能討論」

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連7周下降，衛福部長薛瑞元今出席「臺灣癌症基金會二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮」，證實明（28）日指揮中心專家會議「很可能討論」12/1戶外口罩鬆綁，但因明日要到立法院備詢，無法參加會議，後續鬆綁措施交由指揮中心回答。

▲薛瑞元接受媒體時事訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者隔離天數縮短為5+n、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史等，接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁。

指揮官王必勝日前表示，將於九合一大選後宣布口罩鬆綁，指揮中心發言人莊人祥昨日受訪表示，下周一（28）會再開會討論相關事宜，但無法確認是否當天就宣布政策，薛瑞元今受訪證實有此會議安排，但後續措施將由指揮中心回應。

薛瑞元今接受媒體堵訪時，另被問及選舉南來北往是否會影響疫情波動？他表示「還是要再觀察」，若有影響應該過幾天才會看出來。他也提到，防疫團隊這三年來的努力與得到的成果，不該因選舉一時失利，就被歸零或被抹煞，台灣成績從國外就有目共睹，「我們能把選舉順利辦完，何嘗也不是防疫成功所帶來的？」

王必勝日前指出，口罩鬆綁第一階段為「室外不用戴，室內要戴」，但一些大型的演唱會、體育場所與選舉造勢活動，無法與不特定對象保持社交距離，則另外處理；至於第二階段則是正面表列必戴場所，例如醫院、長照機構、密閉的大眾交通運輸工具、大型室內集會等；第三階段則是由「強制」轉為「建議」戴口罩。