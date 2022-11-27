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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中啟動12區車隊謝票行　盼台北朝團結合作前進

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中今天上午重回車掃出發地，展開謝票行程。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉結果揭曉，民進黨提名的陳時中吞敗，大輸國民黨對手蔣萬安14萬多票，不過，陳27日上午仍展開12行政區掃街謝票行程，從北投後援會出發，由擔任競總主委的前副總統陳建仁陪同車掃。陳時中說，選舉已經告一段落，新的市長已經產生了，接下來台北應該朝著團結合作前進，大家來努力。

根據台北市長選舉結果，國民黨提名的蔣萬安以57萬5590票勝選，如願入主北市府，民進黨提名的陳時中獲43萬4558票居次飲恨，無黨籍候選人黃珊珊獲得34萬2141票。

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

陳時中今天上午展開謝票行程，包括陳建仁、總幹事吳思瑤均與會，預計今天上午依序走訪北投、士林、內湖、南港、中山、大同等行政區，下午再前往中正、萬華、大安、松山、信義、文山區謝票。不少支持者自發性聚集到競選總部前，為陳加油打氣。

陳時中會前受訪說，選舉已經告一段落，新的市長也產生了，接下來台北應該往團結合作前進來努力，選舉很多選民投了自己一票，今天特別掃街跟大家謝謝，謝謝大家支持。

對於媒體關注未來規劃及家人反應，陳時中表示，剛剛選完，未來要沉澱、再思考；昨天兒子陳彥安到現場，因為看起來已經有敗選的味道，所以來支持一下，也跟現場支持者互相打氣，回家後，家人簡單說了一下加油，但對選舉事情沒有談太多。

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

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