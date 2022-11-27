美國之音：九合一藍營大勝　2024總統大選變數仍多

▲蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣九合一大選受到國際媒體關注，國民黨此戰拿下13縣市大勝民進黨的5縣市，最受矚目的蔣家後代蔣萬安也一路領先並當選。比起「抗中保台」，台灣選民這次顯然更關注地方內政，但即便國民黨大勝，也未必能在2024年乘勝追擊贏得總統大選，因為牽涉國際局勢，變數仍相當多。

中選會統計，此次國民黨縣市長總得票率突破5成，比2018年增加1.24％，雖然民進黨只獲得41.62％，但總得票率進步幅度比國民黨多，較4年前增加2.46％。不過這次全國投票率創下10年最低，平均僅61％，台北市的64％略低於2018年，新北市僅56.6％也創下新低。

《美國之音》是關注本次台灣大選的眾多外媒之一，專家分析本次九合一選舉，民進黨「抗中保台」牌失靈，除了代表台灣選民這次聚焦的是內政而非兩岸問題，過去地方選舉和總統選舉的態度也一向不同。

此外，此次國民黨大勝不應全歸咎於選民對民進黨的「仇恨值」，更多是對疫情控制和疫苗政策的不滿，因此比較像是「給民進黨一個教訓」。因此國民黨即便在地方選舉中大勝，到2024年總統選舉前仍有許多變數，尤其牽涉國際局勢，國民黨未必能贏得總統大選。