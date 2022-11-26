全台落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰：到底誰投的？

▲台北市議會最後一次總質詢，苗博雅質詢柯文哲針鋒相對。（圖／記者湯興漢攝）



記者許力方／綜合報導

九合一大選民進黨大敗，尋求連任的基隆、桃園、新竹市全滅，執政版圖僅剩選情穩定的嘉南高屏、澎湖「4+1」退回北港溪以南，至於議員落選名單也呈現「纏鬥」狀態，批踢踢馬上有鄉民整理出「知名議員候選人落選一覽」名單，其中台北市選區引發最大話題，「黑粉」看了反而驚呼，苗博雅有上還是高票當選「這世界怎麼了」。

九合一落幕，議員選舉中有不少話題人物落選，又以台北市選區競爭最激烈、也最受到討論，第二選區南港內湖的「美女醫師」基進黨吳欣岱差1000多票落馬，第三選區松山信義則是「學運偶像」無黨籍吳崢、民眾黨楊寶楨落選，第四選區中山大同的現任「老將」民進黨梁文傑，連任三屆竟意外跌出當選名單，還有第五選區中正萬華「美女刺客」民眾黨的吳怡萱也成為落選頭。

▲「美女醫師」吳欣岱落馬。（圖／記者屠惠剛攝）



批踢踢有鄉民立刻整理出名單，爆卦「知名議員候選人落選一覽」，列出一系列「遺珠」背後的爭議，不過底下網友則都關注同一件事，提及台北市第六選區大安文山的選票中，社會民主黨的苗博雅以2萬8417票，高達9.97%的選票高票當選，民進黨的簡舒培也有2萬742票，眾人驚呼連連「苗博雅高票當選勒」、「苗、簡都還在」、「苗那咖竟然上了」、「大安區沒救了」、「苗跟簡都是投票前就篤定會上的，不爽歸不爽但這是意料之中」、「上了也沒差啦，去督蔣吧」、「苗還在哦？看來台北智力測驗沒過啊」、「苗就算了，簡上了才賭爛，到底誰投的？」

另外也有不少人看名單直呼「吳崢又要重考了」、「吳怡萱 可惜了 落選頭QQ」、「哇，阿賢居然落馬」、「呱吉一個人幹下三個」、「有上才應該問到底怎麼了」。

▼知名議員候選人落選一覽－

●台北市第一選舉區：

黃郁芬

陳思宇

劉仕傑

●台北市第二選舉區：

吳欣岱

陳志明

●台北市第三選舉區：

吳崢

楊寶楨

吳蕚洋

●台北市 第四選舉區：

梁文傑

●台北市第五選舉區：

吳怡萱

●台北市第六選舉區：

林穎孟

●新北市第五選舉區

吳達偉

●新北市第六選舉區：

李正皓

張志豪

●桃園市第一選舉區：

李柏瑟

藍士博

●桃園市第七選舉區：

毛嘉慶

游智彬

●桃園市第八選舉區：

曾姸潔

朱哲成

●台中市第三選舉區：

陳玄曄

●台中市第五選舉區：

林義偉

●台中市第十選區：

林京玲

●高雄市第四選舉區：

陳子瑜

●高雄市第五選舉區：

陳清茂

●高雄市第七選舉區：

林于凱

李佳玲

●高雄市第八選舉區：

吳益政

陳若翠

●高雄市第選舉區：

李雨蓁

●高雄市第十一選舉區：

韓賜村

●基隆市第三選舉區：

李依芩

●雲林縣第一選舉區：

廖郁賢