林穎孟拿下4630票宣布敗選　感性告別大家「黑暗後終有陽光」

▲台北市議員林穎孟宣布敗選。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

2022九合一大選落幕，無黨籍台北市議員林穎孟在台北市第六選區拿下4630票，在臉書宣布敗選，「很抱歉競選連任應該是失敗了，抱歉讓大家失望了」、「感謝所有投票給我的朋友，感謝你們！我要離開了，雖然未來和大家見不到面，但大家要相信，黑暗後終有陽光。」

林穎孟在臉書表示，很抱歉競選連任應該是失敗了，讓大家失望了，很遺憾之後想做的市政目標，沒有辦法繼續做下去，感謝這段期間給她支持的前輩、鄉親及朋友，這些幫助點滴在心頭，而她也在議員期間用盡全力完成重要市政目標，問心無愧。

林穎孟說，現在的團隊成員都是很好的工作夥伴，因為她特殊的政治遭遇，使得這些成員經歷比一般青年議員團隊更高壓、多變動的處境，但大家始終沒被打倒，而是樂觀地持續認真努力，真的有很好的心理素質，也非常感謝一路上的支持與陪伴。

林穎孟向大家道別，「再次感謝所有投票給我的朋友，感謝你們！我要離開了，雖然未來和大家見不到面，但大家要相信，黑暗後終有陽光，台灣的政治有各位的努力和投入，一定會越來越好，台灣一定會變成一個在國際上非常棒的國家！」

根據中選會結果，台北市議員第六選區（大安、文山），27位候選人搶13席，林穎孟拿下4630票，佔1.62%，排名第17，確定落選。

▼林穎孟落選，在臉書發文告別。（圖／記者陳家祥攝）

▼2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）