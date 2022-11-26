1票5千幫議員候選人買票！　金門2樁腳被裁定羈押

▲金門王姓男子涉嫌同時以一票5000元及一票3000元向選民買票。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門王姓男子涉嫌同時以一票5000元及一票3000元，向選民行賄，要選民支持金門縣第一選區某議員侯選人，以及金城鎮某鎮民代表候選人，經金門地檢署接獲情資，查獲樁腳王男，並循線查獲上游樁腳李男，檢方訊後認其涉犯公職人員選舉罷免法，立即向法院聲押，2人今日下午被法院裁定羈押。

金門地檢署於日前接獲賄選情資後，旋即啟動偵查，並於昨日25日晚間，指揮法務部調查局福建省調查處執行搜索，經檢察官訊問後，認樁腳王男涉嫌同時以一票5000元及一票3000元之對價向選民行賄，分別換取選民支持金門縣第一選區某議員侯選人以及本縣金城鎮某鎮民代表候選人，涉犯公職人員選舉罷免法99條第1項之罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因和必要性，向法院聲押。本署並立即向上溯源，再循線查獲上游樁腳李男，經檢察官訊問後，亦認其涉犯公職人員選舉罷免法99條第1項之罪，犯罪嫌疑重大，有羈押原因和必要性，亦立即向法院聲押。迄今日下午，被告2人均經福建金門地方法院裁定羈押。

金門地檢署呼籲，候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有本署同仁值班接聽，或者是掃描本署QR code得以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。