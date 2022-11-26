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剛滿20歲返鄉投票！她細看投票通知書驚「忘帶重要1物」GG了

▲▼投票 九合一大選 投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少民眾一早就到投票所投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

9合1地方大選今天進行投票，記得攜帶投票通知單、身分證、印章前往，不過，就有一名網友指出，今年剛滿20歲，迎來人生第一次投票，既興奮又期待，從台中開開心心回台北，卻發現「忘記帶身分證」，貼文一出，有苦主現身留言，「我也忘記帶身分證」。

該名女網友在Dcard發文，「第一次投票...」今年剛滿20歲，這是人生第一次投票，開開心心搭車回台北，直到到家後看了選舉通知單才知道，原來投票要攜帶身分證，「這是我人生第一次選舉投票，結果家裡沒人提醒我這件事，我也完全沒想過這個問題就高高興興回台北了」。

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她崩潰表示，終於滿20歲了，擁有選票可以支持喜愛的候選人，卻因為忘記帶身分證而無法參與，「我真的很想投票，人生第一次欸，真的很想支持我想投的候選人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO忘記帶身分證。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，掀起網友討論，「建議以後證件不離身喔」、「有票一定要去投」。留言中，還有一名讀台大的網友表示，「笑死，我也是在想要不要回新竹拿身分證」。其中，還有網友指出，可以去戶政事務所補辦一張，不過根據規定，「投票日不受理換補發國民身分證」。

這次的九合一大選全台共有1萬7649處投票所，投票時間為上午8點至下午4點，年滿20歲、未受監護宣告，且在該選舉區設籍並連續居住4個月以上者，攜帶身分證、印章（手印或簽名）、投票通知單，就可以參加投票。

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