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任內最後一次投票！　潘孟安喊話：屏東艷陽高照，要出門投票

▲▼潘孟安偕同老母親前往投票。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▲潘孟安偕同老母親前往投票。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

記者江采蓁／綜合報導

今（26日）是九合一大選投票日，不少候選人攜家帶眷帶著好心情去投票，即將任滿卸任的屏東縣長潘孟安，上午偕同坐輪椅的老母親前往投票，投完票的他開心與母親合影，在臉書寫下，「關係屏東和台灣命運的一票，我陪阿母投完了！」

潘孟安25日深夜在臉書感性表示，「今晚10點一到，我的極速世界突然轉入暗夜寂靜，一下子，緊繃的身心瞬間鬆軟」，他提到，竟然能撐到此時此刻，「連自己都覺得有點不可思議」，不經意轉頭，看到總部裡堅守到最後一刻的志工伙伴，心想，如果沒有這些看得到，甚至看不到的支撐力道，屏東隊無法衝向終點，堵在心頭的千言萬語，好像只能化做吐出簡單的「謝謝」二字。

這次是潘孟安縣長任期8年的最後一次投票，他投完票後在臉書表示，「民主的一票，得來不容易」，並且引用前英國首相邱吉爾說的一句話，「命運不靠機緣，而是靠你的抉擇。命運不是等來的，而是爭來的。」他呼籲，今天最重要且必須做的一件事就是出門投票，並提到「屏東豔陽高照，就要出門投票，出門為自己和屏東的命運投下關鍵一票！」此文引來不少網友在底下回報，「已投下神聖的一票！」也有網友不捨回應，「這次沒有『潘孟安』的選項。」

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關鍵字：

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