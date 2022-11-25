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5道3000元有找！東森攜手阿一鮑魚、晶華、六福搶攻年菜商機

記者黃士原／台北報導

再過2個月就是農歷春節，各大餐飲和食品業者皆卯足全力搶攻年節與年菜市場，看準這波疫情經濟、年貨經濟、寂寞經濟，東森購物也攜手粵菜天牌阿一鮑魚、五星餐飲龍頭晶華、六福客棧王奶奶聯名等知名品牌推出東森嚴選美食，全面搶攻年菜商機。

▲阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」。（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」。（圖／東森購物提供）

阿一鮑魚

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阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」由東森購物與阿一鮑魚兩大品牌聯手策劃，阿一鮑魚執行長王世均表示，年菜從食材挑選到生產製作，程序費工耗時，阿一鮑魚秉持真材實料，受到全球通膨影響，萬物皆漲，但阿一鮑魚五年來價格始終如一。

「阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜」以中華料理四大珍饈「鮑、參、翅、肚」為主題，包括鮑參花膠聚寶盆菜、白玉獅子頭、蘇杭寶塔一刀肉、金碧鯧盛粉絲煲、港式臘味櫻花蝦米糕及魚翅人蔘烏骨雞湯，共有6道佳餚年菜。其中「鮑參花膠聚寶盆菜」就有鮑魚、烏參、花膠三種珍貴食材，作為團圓年菜的主角毫不遜色。「白玉獅子頭」是一道經典台菜桌宴料理，考驗師傅的真功夫。「金碧鯧盛粉絲煲」是一道香氣撲鼻的古早味台式金鯧炊粉，「金鯧魚」具有昌盛的喜氣諧音，更是象徵年年有餘，一方面魚鰭與尾巴帶有淡黃色，也有金銀財寶的意涵，魚肉細緻，湯頭鮮甜。

「阿一鮑魚 四大珍饈富貴團圓年菜」即日起在東森購物平台銷售，市價16,800元，東森好吃價只要3,980元，下單再加碼回饋東森幣20%，現在預定更享早鳥95折優惠僅到11月底為止；此外，東森購物回饋大方送，買三件就送市價1,478元雙饗豬排或經典雙腸組，活動到明年1月16日止。

▲晶華酒店政商名流指定五星級團圓年菜組。（圖／東森購物提供）

▲晶華酒店政商名流指定五星級團圓年菜組。（圖／東森購物提供）

晶華

晶華集團與東森購物更首度合作推出「晶華酒店政商名流指定五星級團圓年菜組」，東森價4,580元，共有6道晶華經典名菜，分別為「晶榜題名香滷豬」、「華冠干貝黑羽雞」､「美酒紹興醉鮮蝦」､「饌食金錢香米糕」、「雲仙御品黃金鯧」、「集珍八寶魚翅煲」，限量5000組，賣完為止。

「晶榜題名香滷豬」選用台灣豬前腿，放入沸水中汆燙、加入米酒、蔥、老薑，去血水腥味後，用水洗淨，瀝乾，放入冰水冰鎮，使其Q彈，再油炸，使皮Q彈久煮不爛、經由五星晶華主廚密製滷汁熬煮，滷製72小時，口感香Q鮮甜，絲絲入味。「華冠干貝黑羽雞」則採用台東的放山烏骨雞汆燙去雜質，為晶華主廚精心調製，採用台粵式煲湯方式，熬出南瓜濃湯，再將雞的精華融入南瓜湯中，每一處雞肉皆吸附湯汁的精隨，搭配中藥材干貝及木瓜鮑，即為一道香濃可口養生雞湯。

▲六福經典傳承．五福臨門年菜。（圖／東森購物提供）

▲六福經典傳承．五福臨門年菜。（圖／東森購物提供）

六福客棧王奶奶聯名年菜組合

六福客棧今年首度和知名家鄉味品牌王奶奶聯名推出「六福經典傳承．五福臨門年菜」，共有「鮑魚芽白燉玉鳳」、「映月飄香蜜東坡」、「芋香臘味糯米糕」、「紅露紹興浸醉蝦」、「糖醋果香鱸魚」5道功力深厚的美味功夫菜。市價10,600元，東森價只要2,980元，電視購物訂購更回饋20%東森幣，本檔節目回饋596枚東森幣，打語音再送200枚東森幣，共送796枚東森幣。

「鮑魚芽白燉玉鳳」選用雲林放山土雞，以及金華火腿，老母雞，赤肉濃煮慢燉12小時，再將白菜、鮑魚、干貝依序放入，以文火慢煮6小時，湯汁鮮美醇厚、餘味無窮。「映月飄香蜜東坡」選用上等嘉義自然豬，五花肉繁複定形工序需6小時，再以獨家滷汁慢火精心燉煮6小時，口感軟Q醬香、是下飯最佳良伴。「芋香臘味糯米糕」則採精選長糯米浸泡6小時，再以香菇、開陽、油蔥炒香2小時，再加入浸泡後的長糯米拌炒3小時，最後以乾臘腸、芋頭丁、醬油嗆香。

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