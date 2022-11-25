柯志恩感動催票爆「最大彩蛋」！正妹女兒上台擁抱　誓言贏回高雄

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

九合一選戰最後一搏！國民黨高雄市長柯志恩今（25）晚在前鎮一德夜市旁舉行選前之夜，現場主持人嗨喊人潮突破2萬人。柯志恩在晚間9點08分大進場，並在台上激動向現場支持者請託，強調教育是翻轉的力量，明天將帶領所有議員衝出高票，讓全世界再次見證高雄奇蹟，高雄是可以被翻轉的！而她的女兒也在最後驚喜現身，上台給媽媽一個溫暖的擁抱，成為今晚最大彩蛋。





▲柯志恩選前之夜，正妹女兒成最大彩蛋，力挺上台擁抱媽媽。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩在大進場後上台，她在台上表示，感謝大家4、5個月來，陪她一路走到這裡，自己真的由衷深深感謝，她也向在場支持者深深一鞠躬。她說，她一開始來，很多行程不能公開，因為一公開，相關單位就會有壓力，大家都說這就是民進黨在高雄的所作所為，這就是國民黨在高雄的挫敗。

面對這些挫敗，柯志恩提到，她曾經懷疑高雄人真的能夠接受北漂40年的人嗎？但她很感謝在場政治前輩，還有跟她有革命情感的所有議員，而最感謝的是在座的每個人，強調今晚沒有大咖，最大咖就是現場的各位。





▲國民黨高雄市長候選人柯志恩選前之夜。（圖／記者許展溢攝）

柯志恩強調，她沒有人脈金脈，但為了高雄的命脈，一定要力抗陳其邁。今天她也特別強調教育的力量，更稱教育之道無他，就是愛與榜樣，所以如果覺得柯志恩勇敢，覺得台灣還有善良，一定要票投柯志恩，大家可以不用討厭陳其邁，但一定要信任柯志恩，信任在場所有議員。

▲▼柯志恩選前之夜，強調要帶領所有議員衝出高票，讓高雄再現奇蹟。（圖／記者賴文萱翻攝）

她最後也強力催票，大家一定要好好集中選票，承諾自己絕對會為國、為民，不會為黨，明天出來站投的是價值、善良，還有勇敢，要一起對抗不良的政府。她說，要帶領所有議員衝出高票，讓全世界再次見證高雄奇蹟，高雄是可以被翻轉的！我們回來了！接著帶領支持者用力揮舞國旗，將現場氣氛炒熱到最高點。

在活動最後，柯志恩正妹女兒突然驚喜現身上台力挺媽媽，上前給媽媽一個最深最溫暖的擁抱，成為今晚選前之夜的最大彩蛋。

▲▼柯志恩選前之夜，支持者熱情揮舞國旗。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩選前之夜演講全文：

「由衷感謝各位鄉親，在這四個多月裡，對柯志恩不離不棄。在此，先深深一鞠躬。柯志恩一路走來，面對擁有金山銀山的民進黨，行程如果太早公開，邀請方都會被施壓，然後私下請我們先不要去。這就是民進黨在高雄的所作所為，這就是國民黨在高雄的挫敗。

面對挫敗，我曾經懷疑，高雄人會接受北漂40年的人嗎？但這一路走來，我非常感謝當我靠山的高雄鄉親。大港女兒什麼沒有，就是有在面對驚滔駭浪裡，乘風破浪的勇氣。我沒有人脈、沒有金脈、沒有錢脈，但為了高雄下一代的命脈，讓我們一起力抗陳其邁！

過去25年，我是一位老師，是一個教育家。直到5年前，我才進入政治圈，成為政治人物。教育家從政，我不是第一個人，也不是最好的那個人。我心目中最好的政治家，就是我的父親柯文福。

50年前，我的父親從一介老師、一介校長，被經國先生提拔年輕人，徵召參選屏東縣長，並有幸服務屏東鄉親９年。因此對我來說，政治就是家人的溫暖、就是照顧服務、就是知恩感恩報恩。

教育家，可以透過教育，引領年輕人走向更好的人生；而教育家，更可以透過政治來實踐教育理念，引領社會走向更好的未來。這就是經國先生、我的父親告訴我的。

大家都知道，我剛宣布投入高雄市長選舉就染疫，一直到7月底才重新投入。那時剛開始跑選舉，其實大家都不太認識柯志恩。男的女的圓的扁的都不知道。

但8月我剛康復，去掃三民區的一個菜市場，有一位民眾突然走過來，送了我一個別章。是我父親50年前競選縣長的別章，別章上的福，我一眼就認出來，也一眼就落淚。

這位鄉親，從屏東搬來高雄住已經很久，但仍然保存50年前，對很多人來說，這麼不起眼，三五天可能就丟掉的競選小物。

這告訴我們，如果政治人物如果用心做、認真做，造福百姓，50年後、100年後，都還會有人記得你，有人感念你。我的前半輩子，應該還算是個不錯的教育家，沒有辱沒我父親的名聲，

無論明天選舉結果如何，都會用我上半生的所聞所學，續留高雄、長住高雄，回報給一路挺我的高雄鄉親。柯志恩的恩，就是感恩，就是報恩。

如果有幸當選，有好好服務高雄鄉親，讓高雄鄉親過好日子，保存50年比較難，但請各位鄉親幫我保留柯志恩的文宣4年就好！

我們這一輩人，見證過南台灣的繁榮、高雄的繁榮，但我很難過的是，現在年輕的一代南部子弟，卻只看過台北的風華。家鄉，變成是父母、親人居住的地方，而不是自己生活的地方。家裡煮的飯，桌上碗筷永遠要收起來一付。

我時常說，陳其邁市長執政2年多以來，高雄少了4萬6千位年輕人。高雄的嬰兒出生率是六都第二，但我們人口成長率，卻是六都倒數第二。

但這不只是人口的流失，高雄失去的，是我們最精華的人才，是我們下一代的未來。我們的產業，失去升級的機會，我們的職場，失去就業的機會；我們的長輩，少了孩孫的陪伴，我們的社福，必須支出更多的預算。

如果高雄有提供好的環境，讓高雄年輕人願意留在家鄉，這些問題都不會存在。高雄，不應該是返鄉的終點站，而應該是生活的起始站。

陳其邁市長可以列出玲瑯滿目的數據，可以說自己拚拚拚、緊緊緊，但再多的大內宣都騙不了人。只要青年繼續流失的一天，高雄的繁華就不會再回來。

教育的競爭力，才是高雄人的未來，這才是未來10年、20年要打拚的。再好的城市，都不會沒有問題，但高雄的問題，民進黨選擇視而不見。只要有人挺身而出，民進黨就會傾巢而出，不解決問題，只解決提出問題的人。

停電不是缺電，都是小動物咬的；空污嚴重不用管制鋼鐵業，反正都是北部中部飄下來的；水質差，水管6成超過使用年限沒關係，人民自己會去加水站；路不平沒關係，在大順路上蓋條輕軌要你去搭；治安、公安不好沒關係，反正市長會一直震怒；房價物價一年漲20%沒關係，反正市長會跟你說薪水3年漲8%。

國際疫苗沒有沒關係，反正可以打沒認證的高端；台灣染疫死亡率居高不下沒關係，防疫指揮官一句我負責就去拚選舉；當很多年輕人被詐騙集團騙，蔡總統只顧選舉。

政黨做不好就下台，天經地義。唯有讓每一個政黨都知道他們可能失去權力、可能下台，我們的民主才會進步，人民的生活才會進步。

民主是什麼，民主是一群人選出一小群人，來讓所有人的生活更好。但民進黨的民主是什麼？民進黨的民主，就是選出一小群人，用全部人的錢讓少數人歌功頌德，讓大多數人閉嘴聽話。

民進黨的字典裡，民主沒有監督制衡，民主就是民進黨做主。高雄的在野制衡力量，就由柯志恩來扛起。我承諾，只要柯志恩在，就永遠會有人敢為公理正義挺身而出，秉持愛與榜樣，當高雄鄉親永遠的靠山。

投給柯志恩，就是為國為民不為黨，投的是價值、善良、勇敢，對抗不良的政府。陳其邁怕得罪中央、怕得罪財團，不敢做的事，讓柯志恩來幫大家做！

柯志恩參選以來，針對市政問題，我跟陳其邁市長有許多討論，但我絕不做任何人身攻擊，更從未牽扯家人隱私。這不只是作為一個領導人的品格，這是台灣失去已久的選風，從柯志恩開始，找回中間的力量。

謝謝鄉親願意再次站出來，當柯志恩靠山，過去或許傷痕累累，但現在已經渾身是膽，1126讓全高雄、全台灣、全世界，見證高雄的奇蹟、人民的力量，這是我們堅守的正道

揮起國旗、3起奇蹟，為下一代拚出我們的未來！讓我們的教育之光，照亮高雄還黑暗的地方。讓我們高雄，再次偉大、再次繁華！讓台灣的自由民主與中道理性，從高雄再次綻放！」





▲選前之夜拚催票！柯志恩大進場現身了。（圖／記者賴文萱翻攝）

在柯志恩大進場前，國民黨市議員候選人陸續上台跟現場支持者打招呼。柯志恩隨後則從凱旋大道大進場，站上英雄台跟市民揮手，做最後請託，期盼鄉親「挺身而出，改變高雄，再創奇蹟」。

▲▼柯志恩選前之夜，人潮塞爆會場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩選前之夜，支持者熱情揮舞國旗。（圖／記者賴文萱攝）

雖然今晚韓國瑜沒有到場，但前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人也現身助講。王金平在台上說，今晚看到在地鄉親把現場擠得滿滿滿，給國民黨帶來很大的勝選信心，柯志恩過去在台北在當教授、立法委員，在高雄沒什麼人認識，但到今天為止，她透過她的努力，讓鄉親都把她當成高雄女兒來疼惜。

▲王金平現身助講，強調看到今晚鄉親的熱情，給國民黨帶來很大的勝選信心。（圖／記者賴文萱翻攝）

王金平提到，當初沒人願意接受徵召參選高雄市長，但柯志恩卻勇敢答應代表國民黨出征，她的勇氣值得大家肯定，若民進黨沒再次經歷政黨輪替，台灣就會沉淪，柯志恩這次決心下來參選，憑她好學歷、好表現，來當市長一定會是一流的市長。