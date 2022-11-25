▲投票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／整理報導

九合一大選就在明天（26日）！台北市第六選區（大安、文山區）今年共有27人參選，是台北市最多人參選的選區，而最終將取13席。在如此激烈的競爭下，每位候選人都在最後階段全力衝刺，盼能獲得選民肯定，《ETtoday新聞雲》也整理出該選區候選人的政見。

▲張幸松。（圖／記者林敬旻攝）

1號張幸松（民眾黨）

學歷：

．台灣大學商學系

．建國中學

經歷：

．木柵集應廟第 3、4屆主任委員

．台北市文山區體育會第 4、5屆理事長

．懷生國小第 35、36、39、40屆家長會長

．台北市尪公獅子會創會長

．台北市張廖簡宗親會第 7、8屆理事長

．社團法人台北市地政士公會理事

．財團法人台北市張慶望祭祀公業主任委員

政見：

1.延續7歲至12歲家庭安親補助並放寬申請資格。

2.加強建置，完善社會安全網。

3.廣設公托公幼，讓大家都抽得到。

4.活用城市空間，讓汽機車都有位。

5.強力監督南環段工程進度。

6.推動電力設施全面地下化。

7.落實居住正義，減輕青年負擔。

8.延續發放老人津貼，照顧長者福利。

9.遷移下崙路台電材料庫，規劃公車停車場。

2號張四維（無黨籍）

學歷：

．國立台灣藝術專科學校

．高雄市道明中學

．高雄左營海青初中

經歷：

．紅十字會水上救生員

．紅十字會陸上急救員

．台北市消防局鳳凰志工

．紡織成衣公司

．甲級廢棄物公司

．證券公司營業員

．大安社大學員

政見：

一、垃圾環保：

強烈建議垃圾必須用子車或轉運站方式收取。文山區垃圾收取必須用子車；大安區有28多萬人，有6個定點全時（周一至日早上6:30至晚上22:30）垃圾收集點，因清潔分隊都設在高架橋下，導致光線不良、人車位分流，且部分未設洗手台。

文山區有25萬多人，僅景美分隊是定時全時收集點，因此該區還需要再設4個或更多垃圾收集點。

二、弱勢代言：

建議設置合法攤販區，維護市民工作權。

三、敬老卡2.0

480點數可以累積並多元使用於購物。

四、美麗台北

1.鼓勵台北市建築物新穎彩色化，市區大量栽植花卉。

2.市屬樂團多做小型戶外演出。

3.建議幹線行駛午夜小巴以便利市民。

▲林泓泰。（圖／翻攝自Facebook／林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人）

3號林泓泰（時代力量）

學歷：

．國立中正大學戰略暨國際事務研究所碩士

經歷：

．政大博士候選人

．政大合作社理事

．新北市議員助理

．立委助理

．公督盟專員

．時代力量媒創部和新北黨部專員、台北黨部主任

．寰宇創新共好股份有限公司顧問

政見：

一、居住正義：讓年輕人都能成家

1. 推動社會住宅及其財務永續

2. 鼓勵大專院校學生在台北設籍

3. 住宅補貼設籍推廣和調查

4. 鼓勵房東接受房客設籍並在法制予以保障

二、人本交通：交通解嚴，還弱勢用路權

1. 廢除區間測速設施

2. 開放人民參與交通決策

3. 道路工程改善，重要路段設立避車彎

4. 標線、標誌改造，如廢除兩段式左轉

三、銀髮照護：提早因應超高齡社會來降低照顧負擔

1. 鼓勵閒置校舍改建日照中心，讓長輩延緩老化

2. 鼓勵老幼共學

3. 聘請公正人士、專家組成審議會，建立協力式照顧系統

4. 爭取長照專車，方便長輩就醫、復健

▲曾獻瑩。（圖／曾獻瑩提供）

4號曾獻瑩（無黨籍）

學歷：

．台大企管碩士

．台大工商管理系學士

經歷

．台積電卓越工程師獎，並領有多項專利獎項

．立法委員賴士葆青年總顧問

．中華愛傳資訊媒體發展協會祕書長

．下一代幸福聯盟理事長

．大安區龍安國民小學家長會會長

．台北市國小學生家長會聯合會理事、性別平等教育委員會總召

．著有《用對愛之語》、《這樣養寵物，家庭超幸福》等暢銷書

政見：

1.加強監督市府預算，把關資源用在教育及家庭需要上。

2.推動國小英語生活化，國際化是全民的權利。

3.強化以愛為核心的品格教育，減少校園霸凌。

4.把科技應用在學校教育，帶來十倍速學習。

5.投注資源預防兒少手機成癮，帶動家庭歡聚時光。

6.把關食品安全，建設公園綠地，照顧長者的生活。

7.社會住宅興建應有配套，改善交通並加快都更。

▲王閔生。（圖／記者李毓康攝）

5號王閔生（民進黨）

學歷：

．國立中正大學社會福利系、財務金融系 ( 輔系 )

．新北市立板橋高中

．台北市立景美國中

．台北市立志清國小

經歷：

．第 12、13屆台北市議員

．民進黨中央黨部發言人、主席室主任、青年部主任

．台北縣長蘇貞昌祕書

政見：

一、文教提升，優化學習環境：

1.增設0至6歲公托、公幼及非營利幼兒園，孩童學習無負擔。

2.持續推動特色公園，改善遊具，讓兒童開心健康成長。

3.改造台北市立動物園軟硬體，成就亞洲最大、世界一流的服務品質。

4.致力於文史、生態保護，持續推動蟾蜍山景觀範圍全區規劃與保存。

二、活絡商圈，繁榮地方經濟：

1.精進貓空、貓纜與貓熊「三貓商圈」計畫，發展在地特色商圈。

2.持續推動東區大型活動在地舉辦，再創東區商圈熱鬧榮景。

3.打破商圈不合時宜管制規定，讓市民頭家安心做生意。

4.協助市場、捷運地下街攤商經濟復甦與轉型，活絡攤商經濟。

三、強化建設，打造移居城市：

1.已促成萬隆變電所正式地下化，未來致力空間規劃，促進地方再發展。

2.成功催生公辦都更2.0，持續推升都更成功案件數量。

3.推動道路雙語告示牌，打造國際友善城市。

4.加速捷運南環段、東環段建設，並爭取博嘉里設站，便捷民眾通勤。

四、照顧弱勢，促進社會關懷：

1.社區型長照機構落地大安、文山，落實在地社福優先。

2.推動綜合型社福設施，協助地方社福機構進駐萬隆東社福園區。

3.持續推動身障特別門診、爭取特教資源，滿足弱勢需求。

4.完善身障家屬喘息服務，減輕照護負擔。

▲華珮君（中）。（圖／翻攝自Facebook／動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人）

6號華珮君（動保黨）

學歷：

．台灣大學社會工作學系

．北一女中

．實踐國中

．興德國小

經歷：

．台灣動物保護黨創辦人

．台灣動物保護黨主席

．前台灣動物保護黨祕書長

．社工師

政見：

一、居住友善｜加速都市更新，舒適安全的台北

1.都更案件快件處理，3個月審核發照，四年公宅10萬戶。

2.容積率全面提升，落實室內一坪換一坪。

3.市區800萬內買25坪地上權房，頭期款不足者政府代為籌措。

4.改建老舊警局、消防局、市場，提升環境品質。

5.自住房子房地合一稅減徵20%，地上權地租比照地價稅。

二、交通友善｜輕鬆便宜移動，方便好行的台北

1.廣設汽機車停車位，市有停車場、停車格免收停車費。

2.全面塗銷禁行機車，交通政策開放民間參與。

3.公車短程免費，改善司機過勞問題。

4.人行道全面無障礙化，輪椅嬰兒車暢行無阻。

5.全市公園與步道積極維護清潔與行走安全。

三、育兒／長者友善｜優化生養環境，家庭幸福的台北

1.生育補助每胎10萬，第二胎20萬，以此類推。

2.育兒津貼每胎每月2萬，增加公費保母，費用比照公幼。

3.人工生殖全額補助，推動代理孕母合法化。

4.公幼、托老中心數量加倍，並強化社區喘息服務。

5.市立學校全面雙語化教學，培養孩子國際化能力。

6.發放重陽敬老金2000元，發揚傳統敬老文化。

四、生活友善｜加強社會安全網，支持人民的台北

1.設立台北市特別基本工資自治條例，4萬起跳。

2.中低收入與老人津貼加倍發放，失業補助提升到80%。

3.窗口單一化，資料同步化，推動無紙化，政府更親民。

4.市政顧問增加新住民等多元族群，增加相關預算。

5.推動北北基迅速合併，提升行政資源與效率。

五、動物友善｜打造生命平權，共存共榮的台北

1.成立專責團隊，政府主導全面TNVR。

2.公費全額補助動物結紮，惡意棄養嚴懲100萬。

3.設立公營動物醫院、動保警察與動保專線。

4.推動素食產業，讓選項多元而親民。

5.學校營養午餐全面使用有機、環境友善和動福食材。

六、錢從哪裡來｜多元經濟發展，富裕安穩的台北

1.青年住宅販售，800萬10萬戶，每年平均創造千億營收。

2.陽明山中山樓開放合法賭場經營，預估創造百億稅收。

3.開設合法性交易專區，滿足需求，增加稅收杜絕非法。

4.打造北投成為溫泉城市，再創往日風華。

5.扶植在地IP成為經濟火車頭，台灣文化揚名國際，名利雙收。

6.建立營建市府隊，大量降低工程成本並提升自主性。

7號鄭淑娟（無黨籍）

學歷：

．建國中學

．北港高中

經歷：

．台北市政府環境保護局

．參加五一勞動節遊行，爭取勞工權益

政見：

1. 專業監督政府清廉執政。

2. 推動老屋重建與都市更新，活化老社區再發展，建構永續性的防災社區，進而提升全民居家安全。

3. 加強弱勢補助照顧，提高老人社會福利保障，推動社區志工服務。

4. 擴大育兒津貼，全面提升育兒及托嬰各項補助金額，0-6歲的養育及教育經費，由政府預算全面支應。人人抽籤皆可進公幼鼓勵企業設立職場托育。鼓勵創業及培育就業青年。

5. 捍衛校園社區安全，強力反毒預防毒品進入校園，警民合作高度發揮社區巡守功能，降低婦女學童在外的安全風險，以維護治安社區安全。

6. 打造友善動物城市，最愛毛小孩，動物是家人，零撲殺，認養取代購買，擴大動物救援。

7. 爭取勞工權益保障勞工職業安全，反壓榨剝削勞工。

8. 嚴格監督食安，全力推廣有機蔬果讓市民食在安心。

▲詹晉鑒。（圖／記者劉昌松攝）

8號詹晉鑒（民進黨）

學歷：

．台灣大學法律研究所

．台灣大學法律系

．建國中學

．萬芳國中

．萬興國小

經歷：

．台北市第 12屆第 13屆文山區萬興里里長

．民主進步黨第 18屆中央評議委員

．協恆國際法律事務所合夥律師

．福和會副理事長

．陳文成博士紀念基金會董事

．亞太自由婦女協會常務監事

．台灣聯合國協進會理事

．台灣陪審團協會理事

．台北市雲林同鄉會理事

政見：

一、要求市府：

1.監督環狀線南環線開工進度，確定東環線動線，打通木柵對外交通。

2.在中共持續對台威脅前提下，停辦雙城論壇，擴大與國際姐妹市交流，監督兩岸交流項目。

二、紮根本土、放眼全球、促進國際交流：

1.讓下一代認識自己所居住的社區生態、人文風土。整合地方社區資源、深耕社區教育、鄉土關懷。

2.支持鄉土教育、母語教學，培養對台灣本土的情感。

3.規劃大專院校在地優勢的國際學生學人宿舍，積極組織國際學生學人與在地學生學者，為雙語國際城市起點。

三、推進都市更新，讓台北市真正煥然一新：

1.提倡建築物更新，與增加建築物整體道路規劃及附近公共設施的設計。劃定危老重建與民辦都更示範地區。

2.仿效紐約、柏林等國際城市推動租金上限法規立法，讓青年、店家租得起。

3.整頓市容、招牌，成立市美化委員會，整合商圈招牌、公車站牌、行道樹種類，邁向國際一流大都市。

四、發揮職場女力、扶養費補助：

1.開發臨時托育媒合保母APP平台，讓有臨托需求的父母可以即時找到臨托的合格保母。

2.爭取35歲以上女性凍卵補助，讓女性全力發揮職場女力。

3.爭取單親爸爸、單親媽媽扶養之未成年子女，有條件下給扶養費補助。

五、檢討公立幼兒園入園優先順序：

1.讓在地居民就近就讀在地公立幼兒園，以保障其接受育及照顧服務之權利。

▲高揚凱。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

9號高揚凱（國民黨）

學歷：

．英國倫敦大學瑪麗皇后學院管理與組織革新碩士畢業

．東吳大學歷史系畢業

．東山高中畢業

．靜心中小學畢業

經歷：

．工商建研會第 31期第五屆執行長

．文山區民俗委員會祕書長

．文山區民防大隊副大隊長

．財團法人景美十五份福興宮副總幹事

．財團法人萬慶巖清水祖師廟副總幹事

．蔣萬安競選總部副總幹事

政見：

一、重振台北首都榮耀，優先推動後疫情經濟振興：

近來在六都架構下，台北首都地位逐漸被稀釋，歷史證明台北的榮耀與國民黨關係密切，揚凱作為黨內新生代，矢志為「重振首都榮耀」而奮鬥。針對三年新冠疫情造成民生凋蔽，揚凱將力促市府在後疫情時期優先推動振興庶民經濟照顧弱勢族群生活，重建城市光榮感。

二、正港在地囝仔，服務做好做滿：

正在地，尚貼心，效法土地公精神，忠實守護鄉土。在大安區及文山區皆設服務處，並結合里長為鄉親提供最直接服務；並籌組各項功能性志工服務團隊，朝數位化和效率化控管服務案件，把選民服務工作做好做滿。

三、生育補助一胎十萬，改善少子化國安危機：

台北已出現人口倒退的趨勢，少子化將造成嚴重負面效應，是無可避的重大國安問題。揚凱主張「生育補助一胎十萬」，讓年輕夫妻願意生育；更在政府「加倍養」政策下，提高幼兒養育津貼及托育機制普及化，讓台北成為生生不息的典範城市。

四、籌組「危老及都更志工團隊」，重建安全宜居家園：

揚凱當選後將發揮住宅建設的專長及人脈，結合技師公會、業者、專家學者成立「危老及都更志工服務團隊」，提供危老問題諮詢、健檢及改善工程優惠等服務，協助老舊社區成立推動委員會、舉辦說明會、匯集住戶民意及力量，推動都更，重建安全舒適家園。

五、落實照顧弱勢志業，提高重陽節敬老金：

服務處常設「弱勢福利組」，致力整合宮廟、社團、企業的慈善資源，協政府落實照顧弱勢志業，優先推動中低收入者「微型保險」機制；並推廣清寒學童免費「科丁教育」（電腦程式語言課程），增強人生競爭力。

主張恢復重陽節敬老金並提高至二千元；提升無障礙設施，打造友善年長者生活空間。

六、建構「在地創生」雙贏策略，讓文山成為大安的後花園：

發揚環保減碳的在地創生理念，善用文山產業豐厚資源，在大安區大力行銷茶文化，推廣「康青龍模式」，建立「茶產業一條街」商圈；提升文山茶園及農產的觀光資源，成為大安旅遊休閒的後花園，共創雙贏榮景。

▲李柏毅。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 李柏毅）

10號李柏毅（國民黨）

學歷：

．美國南加大航太機械系碩士

．長庚大學機械系

．台北市立成功高級中學

經歷：

．台北市議員

．世新大學兼任助理教授

．台北市議員李新辦公室主任

．益鼎股份有限公司核電專案工程師

．台北市幼兒足球協會理事長

．台北市體育總會射擊協會副理事長．

政見：

一、公費長照

降低公費補助門檻、提高補助金額、擴大私立長照機構補助範圍。

二、保障青年入企實習名額

凡台北市公共工程、大型標案均需僱用 30%以上本市青年。

三、凍卵補助、拒絕月經貧窮

保障女性生育選擇權，凡本市 35歲以下未生育女性，均可一次性申請凍卵補助，及往後10年的保存費用。

四、提高生育補助及育兒津貼

生育獎勵金提高為第一胎 5萬、第二胎 6萬；第 3胎起，每胎 7萬，育兒津貼延長為0到6歲。

▲蘇恆（右）。（圖／翻攝自Facebook／蘇恆 平恆世代）

11號蘇恆（無黨籍）

學歷：

．國立台北大學企管所碩士

．中國文化大學政治系學士

．私立崇光女中

．永和國中

．秀朗國小

經歷：

．2014年楊世光競選總幹事

．2018年中山大同市議員參選人

． 2019年新黨副祕書長

．野禮傳媒股份有限公司負責人

．中華海峽經貿交流協會理事長

．中國文化大學國發所碩士生

政見：

1.打造創新城市－創新推動城市發展

支持推動創新創業與藝文展演政策，讓台北持續精彩，透過世代創意揮灑的政策保障與推動，持續創造永續價值。

2.再造商圈社區－家園更美商圈復甦

支持推動特色社區與公園營造，美化我們共同的家園，市府商圈協會的常態性推廣合作，復甦庶民服務業經濟。

3.安心就業環境－勞工權益職涯後盾

支持推動勞工職場問題協調機制與培訓發展，監督市府完善權益維護、職涯發展工作，讓工作看得見發展與未來。

4.整合世代資源－釋出空屋扶老攜幼

支持推動市府牽頭，協協中央地方部會，釋出閒置空間作為公托與長青育樂中心，從市民立場爭取最大權益。

5.推動寵物友善－毛孩有家城市平權

支持推動動保教育、流浪動物認養與中轉收容機制完善，建置更多友善公園、河濱，擴大毛孩與我們生活的空間。

▲林岳龍（左二）。（圖／翻攝自Facebook／林岳龍）

12號林岳龍（新黨）

學歷：

．台灣大學國家發展研究所法學博士

．政治大學政治系畢業

經歷：

．英國諾丁漢大學（寧波校區）助理教授

．倫敦政經學院（教育部公費留學）

．南華大學國際與兩岸學院執行長

．中華民國工商建設研究會（教育委員會）總幹事

．中華婦幼發展協會理事

．台北市大安／文山林姓宗親會副理事長

政見：

1.提升安養和照護機構等照護品質；並積極爭取65歲以上長輩悠遊卡480點之使用方式更加多元化。

2.積極爭取公托、公幼及非營利幼兒園增班增校，擴大招生名額，並監督公私立幼教機構教育品質。

3.加速推動老泉里區段徵收作業，並督促儘速完成木柵路四、五段窳陋地區區段徵收及開發；發展貓空休憩產業，以挽救貓纜營運。

4.追蹤捷運東環段核定期程，儘速取得預算加速動工；戮力要求縮短捷運南環段完工通車期程，紓解文山區木柵一帶交通瓶頸。

5.加速推動危老建築都市更新期程。

6.推動設置「殯葬專區」，有效改善第二殯儀館周遭住宅區殯葬業混雜亂象。

7.加速地方建設，於河濱堤防適當地點，設置「跨堤電梯無障礙陸橋」，以利長者、婦孺及身障人士使用。

8.借鏡寶藏巖國際藝術村，以推動公館「蟾蜍山煥民新村」眷村聚落至芳蘭山一帶地方共生發展。

9.要求不符規定影響深夜環境安寧的飲酒店業者退出住宅區。

10.爭取設置市立寵物醫院，並加強保護樹木，建構有氧都市森林。

11.推動台北市公車、汽機車加速電動車化，以有效改善空汙、噪音及環保減碳。

▲趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

13號趙怡翔（民進黨）

學歷：

．英國倫敦大學法學碩士

經歷：

．美商資深顧問

．美國智庫 CSIS 研究員

．駐美國代表處政治組組長

．外交部部長室主任

．總統府參議

．國安會祕書長室主任

．台灣智庫國際組諮詢委員

．民進黨國際部副主任

．小英教育基金會研究員

．英文台北時報記者

政見：

一、加快都市更新，改善居住品質

1.提升行政效率與執行力，包括簡化及整併審議程序、加速審議效能，並積極由公家單位輔導執行相關案件成案。

2.落實公正的協商機制，政府從被動轉為主動，擔任住戶與建商的橋樑，建立市民對都更程序的信任與信心。

3.全盤檢討都市計畫書及容積制度，將重點發展區域、公共交通走廊、區域性公共設施、公益回饋及房屋市場共同整併研議。

二、落實道路安全，減少事故傷亡

1.推動「Vision Zero」（零傷亡願景），建構對行人更友善的用路環境，並以標線改造降低交通事故風險與傷亡。

2.透過大數分析及更多智慧號誌系統的設置，紓解台北市塞車路段，還給台北市民更安全與便利的交通環境。

三、提升英語教育，強化國際競爭力

1.提升各校的英語教學能量與應用英語環境，培養更多國際人才，建立一座更有國際競爭力的台北市。

2.聯合地方與中央，共同解決英語教學在軟硬體設施及師資上所遇到的問題，確保每個學校皆享有優質教學環境。

四、推動國際合作，與民主世界同行

1.強化各項城市交流並積極締結姐妹市關係，與民主夥伴國建立更多

在經貿、教育、文化及學術等方面的交流。

2.號召更多國際企業、NGO及其他組織來台北市設立辦公室並舉辦活動，創造商機並提升台北國際形象。

▲張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

14號張志豪（民眾黨）

學歷：

．私立輔仁大學醫學院護理學系畢業

．國立台灣大學EMBA碩士在職專班110級國企組在學

經歷：

．中華航空機長，飛行經歷 20年，飛行時數超過 15000小時。

．台北市義消總隊金華義消分隊長，義消經歷 30年，拯救無數生命。

．社團法人中華民國救助技術諮詢與發展協會理事長。

．台大醫院急診醫學部研究助理。

．四個孩子的奶爸，老婆的依靠。

政見：

一、社會安全

推動修繕老舊建築、維護建築合法性，積極落實防災式都更，落實社會安全。

二、守護健康

推動社區健身指導員、擴大推廣「樂齡健康運動站」，讓全齡共融健康運動。

三、居住正義

擴大租屋補助、推動房屋交易出租安檢，確保住得安心安全，實現居住平權。

四、互助關懷

強化安全網，杜絕家暴、保護兒童安全、建立快速救援機制，關懷保護每一個人。

五、環境永續

建立大安文山生態走廊，連結大台北綠色生態棲息鏈，豐富文山都市輕旅行。

六、捍衛權益

改善第一線警察、消防與醫護人員權益及安全，補足設備、改善勤務，安心投入工作，守護民眾健康與安全。

▲鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

15號鍾沛君（國民黨）

學歷：

．國立暨南國際大學公共行政與政策學系

經歷：

．台北市議會第 13屆議員

． 國民黨文傳會副主委兼發言人

．TVBS 新聞台主播

．三立電視政治組記者

．伊林模特兒經紀公司模特兒

政見：

1.加速地方重建

2.爭取凍卵補助

3.落實淨零碳排

4.托育設施倍增

5.雙語教育到位

6.爭取寵物疫苗

▲徐正文。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

16號徐正文（無黨籍）

學歷：

．聯勤兵工技術學校

．中國文化大學法律系畢業

．世新大學新聞傳播學院公共

．關係暨廣告系碩士畢業

經歷：

．國民黨 20全、21全中央委員

．黃復興黨部委員

．馬英九軍榮眷顧問

．韓國瑜臉書版主

．台北市小學家長聯合會副總會長

．台北市家長會長協會總會長

．全國台商會長協會常務理事

．美國上市公司優客工場台灣負責人

．華岡法學基金會董事

政見：

爭取幼兒補助、落實雙語教育

重視老年福利、爭取福利津貼

幫助青年發展、協助就業創業

建立寵物公園、設寵物衛生所

廣建社會住宅、設立體停車場

▲徐弘庭。（圖／記者李毓康攝）

17號徐弘庭（國民黨）

學歷：

．私立東吳大學文學院政治學學士

經歷：

．台北市第 12、13屆議員

．美國國務院 IVLP 國際領袖計畫訪問學人2018中華民國代表

．財團法人青年發展基金會執行長

．財團法人流浪動物之家基金會董事

．悠遊卡公司董事長特別助理

．立法委員周守訓辦公室特別助理

．中國國民黨文傳會副主委

．中國國民黨第 20屆中央常務委員

政見：

一、翻轉都市更新流程，增加都市更新誘因。活化故宮國寶資源，台北國際觀光城市。

1. 檢討簡易都更流程，加速老舊社區重建，利用提高獎勵鼓勵高齡社區住戶加速整合並解決釘子戶問題，改善台北居

住品質落實都市更新。

2. 善用中華文化文物資源，台北市應利用故宮國寶增設地標型建築博物館與美術館、活化閒置土地（如空總），提升

觀光與經濟產值，讓台北成為華人世界的觀光、藝術、文化首都。

3. 雙北合作，推動景美溪與新店溪流域整治。

二、創新規劃，改善交通動線。永續環境，調整土地負載。

1. 解決辛亥隧道壅塞，二殯新路明年完工，將紓解交通動線。

2. 加速推動捷運南環線工程以及捷運東環段，落實公車站牌全面數位化。

3. 增建地下停車場，充電停車格法規優先改專用，檢討街道紅、黃線規劃。

4. 加速公私墓遷移，落實山坡綠美化與水土保持。

三、優化教育，引入資源。社區合作，落實終身學習。

1. 持續增設公立托育機構，廣設校園課後安親班。

2. 深化雙語以及程式教育，增進邏輯能力。

3. 結合里辦公室及社區發展協會，營造終身學習環境。

四、服務鄰里，強化社區治安。弱勢照護，創造安心環境。

1. 結合里巡守隊，維持監視器妥善率，社區緊急安全鈕，落實即時通報，強化治安。

2. 繼續電線桿及變電箱地下化工程，保障用路安全。

3. 科技協助輪椅族權益，落實無障礙以及大眾運輸友善環境。

4. 增設公辦民營長照機構，讓青年安心工作。

五、檢討法令，確保執法正當性。簡化程序，提升政府效率。

1. 建構市民與市府雙向溝通平台，簡化行政流程，增進施政效能。

2. 檢討不合時宜法令，剷除惡法，保障公務體系執法正當性。

▲王欣儀（左）。（圖／王欣儀辦公室提供）

18號王欣儀（國民黨）

學歷：

．台師大國家事務與管理法學碩士

．東吳大學企管、政治雙學士

經歷：

．台北市議會國民黨黨團書記長

．國民黨中央委員

．國民黨台北市黨部副主任委員

．工商建設研究會北區聯誼會會長

．教育部部定講師 TPMA 百大名師

．國民黨中央青年部副主任

．東森／中天電視台新聞主播、記者

．民眾日報副社長

政見：



【欣儀為您完成】

1.學童搭捷運享6折優惠；「班班有冷氣」 冷氣汰換與電費不再由家長募款買單。

2.恢復發放重陽敬老金及老人健保補助。

3.推動北市青年尋職輔導津貼。

4.設置多處捷運雙向電扶梯。

5.辛亥、懷恩隧道壁體美化及更新改善。

6.台北市立圖書館在舊 AIT 結合音樂中心興建；設置大安森林公園共融式遊具。

【欣儀為您爭取】

1. 從小顧到老！提高生育獎勵金、增加公托（幼）、社區日照及長照。

2. 教育是最好的投資！落實雙語及數位教育，學童營養午餐物調差額由市府補足。

3. 教師權益我維護！增加學生輔導服務津貼及教師升等檢定補助。

4. 搶救青年失業潮！推動「青年尋職輔導津貼2.0」、把關就業權益。

5. 長者照顧智慧化！推動社區長者緊急照護及救援 E 化系統。

6. 提供弱勢便民服務！敦促市府成立一站式窗口、簡化相關補助手續。

7. 推動防災型都更修法！放寬山限區「山坡地老舊社區」都更、降低公辦都更門檻。

8. 行車順暢不再塞！拓寬木柵路四、五段道路用地，推動不合理的交通路型更新。

9. 力拼交通升級！加速推動「捷運南環段」，增設出口；持續廣設「捷運雙向手扶梯及電梯」。

10. 打破隧道陰森印象！接續美化「莊敬隧道」壁體。

11. 打造台北文化新地標！加速推動「大安音樂圖書中心」建設進度，督促舊市圖儘速轉型「社福基地」。

12. 營造繽紛城市花園！優化「大安森林公園」，打造都會永續棲地。

13. 落實三貓計畫！設置貓空景觀吊橋、振興貓空產業、減少貓纜虧損。

14. 行銷台北走向國際！一站式便利申請北市各大景點拍攝、加碼補助新銳影音團隊。

15. 向英雄致敬！維護警消及醫護權益、提升裝備效能，補足員額。

▲苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

19號苗博雅（社民黨）

學歷：

．台大法律系財經法學組

．北一女中

．靜心中小學

經歷：

．台灣安倍晉三之友會監事

．台灣石虎足球協會理事長、總領隊

．台北市議會改革政團總召、交通委員會召集人

．美國國務院 IVLP 計畫、歐盟 EUVP 計畫訪賓

．台北市議會第13屆議員

．蘋果日報專欄作家

．青平台基金會董事

．第9屆立委選舉台北市文山區參選人

．社會民主黨全國委員

．318佔領立院運動志工

政見：

一、堅持居住正義，優質宜居城市

1.社會住宅、包租代管，降低青年負擔。危老重建，提升居品質。

2.人本交通、道路平權，持續建設捷運，建構完整安全大眾運輸網絡。

3.推進動物之家改建計畫，提升收容品質。

4.監督淨零碳排政策落實進度。

二、教育藝文食安，市民安居樂業

1.持續推動市場改建及食安認證，確保大台北食材安全。

2.落實性別等教育、本土語言教育、反霸凌教育。

3.提升北市公有藝文場館、運動場館硬體設施及服務品質。

三、捍衛台灣主權，民主良善治理

1.落實政府資訊公開。嚴格檢視政府預算，堅守廉政規範及財政紀律。

2.推動台北與日、韓、歐美、東南城市外交，讓世界認識自由民主台灣。

3.刪減浮濫編列的中國交流預算，並禁止公職人員接受中國官方招待旅遊。

四、保障基本人權，多元平等尊重

1.捍衛勞工合法權益。

2.爭取閒置校舍設置幼兒托育與長照中心。

3.資料治理法制化，保障市民資訊自主權。

4.強化消保機制，維護消費者權益。

5.不分性別、性向、族裔，爭取LGBTQ、新住民、移工等享有尊重和制度支持。

▲陳錦祥（右）。（圖／記者陳家祥攝）

20號陳錦祥（國民黨）

學歷：

．台北市私立協和工商

．台北市仁愛國中

．台北市光復國小

經歷：

．台北市議會第7屆至13屆連續7屆28年議員並擔任2屆副議長

．現任台北市議會議長

政見：

一、健康台北：各行政區增闢運動中心二館，校園夜間開放市民租用，讓市民就近運動。

二、安全城市：擴大獎勵公辦都更，危老房舍改建，容積增設地下停車場，共創官民雙贏。

三、青年首都：公托、臨托社區化，減輕雙薪家庭托幼負擔，提高年輕人落籍北市意願。

四、樂活都會：盤點閒置市有房舍、土地，規劃社區整合型長照、日照與居家服務。

▲林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

21號林穎孟（無黨籍）

學歷：

．台大社會碩士

．清大人文社會學士

經歷：

．台大法律學分結業

．林昶佐國會法案組長

．遊戲公司 APP 開發團隊

．台北市台中同鄉會理事

．台北市林氏宗親會顧問 ( 大安，文山 )

．台北市國際青年商會執委

．台北市華興國際獅子會 300A2

政見：

國際城市論壇拓展台灣國際地位

青年居住創業就業環境

性別主流化及親子政策落實

文山區基礎及交通建設排序加速優先

學校改建增設停車場及長照機構

機車及行人路權維護用路安全

文化歷史記憶地景再造扎根

市立及民營實驗教育資源

貓空觀光茶產業推廣

▲簡舒培。（圖／記者袁茵攝）

22號簡舒培（民進黨）

學歷：

．台灣大學政治研究所碩士

．文化大學新聞系

經歷：

．第 12、13屆台北市議員

．民進黨中央黨部發言人

．2020蔡英文總統賴清德副總統競選總部發言人

．台北市議員徐佳青辦公室主任

．立法委員田秋堇國會辦公室副主任

．台北市女性權益促進會祕書長

政見：

一、平價幼托，育兒台北

1.督促成立友善育兒家庭托育環境

2.補助居家托育人員的軟硬體設備

3.公幼增班，增設非營利幼兒園、準公共化幼兒園

4.增設公共場所男女廁尿布檯

5.消弭孕婦職場歧視

二、暢行無礙，友善台北

1.建立各族群友善大眾運輸環境

2.合理化大眾運輸月票價格

3.推動城市共享運具

三、銀髮照顧，敬老台北

1.友善銀髮休閒活動空間

2.推動多元型日照服務中心

3.提供臨時托老服務

四、深化民主，國際台北

1.力挺18歲公民權，擴大青年參與

2.成立國際事務局接軌國際

五、多元生態，動保台北

1.要求市府公共工程重視在地生態維護

2.提升動物福利，推動寵物出生登記

▲林元敏。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）

23號林元敏（無黨籍）

學歷：

．英國倫敦帝國學院化學工程博士

．英國倫敦大學皇后瑪麗學院生物材料碩士

．國立陽明大學牙醫學士

經歷：

．幸福家庭的好爸爸

．中華民國牙體復形科專科醫師

．HEAVY BODY 牙醫樂團吉他手

．國立陽明交通大學牙醫系教授

．國立陽明交通大學口腔組織工程暨生技材料研究所所長

政見：

一、騎樓與路面萬年被占用，人車爭道，台北簡直是行人的地獄，你放心讓你的小孩單獨走在馬路上嗎？我立誓「保障行人安全」。

1. 攤販、修車廠、洗車場、車商需全面退出騎樓。政府輔導補助攤販進駐店面。

2.清除巷弄占位花盆，住戶電捲鐵門前均應劃設黃線。

3.巷道可停車空間均應劃設收費汽機車停車格，公車、捷運需大幅降價，差額由前述停車費用補足，並推廣共享電動汽機車以降低市內車輛總數。

4.全面檢討目前路口標線繪製與既有人行設計。

二、 「保障市民健」，反對市立聯合醫院大量收取波蘭西班牙畢業之醫牙實習生。我將促進國內頂尖大學進駐經營市立聯合醫院。

三、「4年內公立托嬰中心及幼兒園增加一倍」， 提高教保人員薪資待遇。

四、「打破政黨壟斷」， 由和你我一樣，各行各業的普通市民擔任台北市議員。

▲鄭建炘。（圖／記者劉昌松攝）

24號鄭建炘（台灣人民共產黨）

學歷：

．實踐大學畢

經歷：

．台灣人民共產黨副主席

．台灣人民抗日協會理事長

政見：

一、支持九二共識，和平統一。

二、實現社會主義，踐行社會主義核心價值觀，達到均富。從小孩出生到大學畢業，全部免費。

三、實現中華民族偉大復興，共圓中國夢，過有尊嚴的日子。

▲耿葳。（圖／記者林敬旻攝）

25號耿葳（國民黨）

學歷：

．美國約翰霍普金斯大學商學碩士

．國立臺灣師範大學教育系

．台北市立松山高中

．台北市再興中小學

經歷：

．第 13屆台北市議員

．台北市女力國際蘭馨交流協會會長

．工商建研會建青團副團長

．總會青年事務委員會主委

．北區聯誼會召集人

．國民黨候補中央委員

．第20全黨代表

．組發會青年部副主任

．市議員厲耿桂芳特助

．台師大親善大使

政見：

一、把關城市安全

1.安裝公園監視設備：掃除治安死角、保障民眾安全。

2.提升道路標線、孔蓋防滑係數：確保用路安全。

3.清查地下管線埋設深度：杜絕管線淺埋，守護公共安全。

4.落實大貨車通行證政策：確保市民生命安全。

5.強力監督捷運故障排除：保障乘客運輸安全。

二、用心教育，托育環境

1.活化閒置校舍：杜絕空間浪費、打造校舍多元使用。

2.增設公立幼兒園：減輕家長負擔、讓孩子開心上學。

3.提升企業托兒意願：開創工作與家庭兼顧的友善職場。

4.增加臨時托育服務：讓托育更彈性、讓父母育兒無壓力。

三、捍衛女性權益

1.推動女性運動員生理用品免費：杜絕「月經貧窮」，讓女性運動員無後顧之憂。

2.公私協力撐起弱勢女學生：持續透過公私資源整合推動「百位女孩希望樹計畫」，與女性學子一同圓夢。

四、爭取地方建設

1.爭取廣設YouBike站：均衡各區發展，便利市民生活。

2.推動電桿、電箱全面下地化：還給市民乾淨天際線與安全舒適人行空間。

3.增設公園綠地：提升市民健康休閒生活。

4.廣設巷弄標線型人行道：提升行人安全。

5.強化毛孩活動空間：爭取增設寵物運動公園、均衡各區寵物活動空間。

6.爭取增設巷弄路燈：掃除治安死角，提供市民安全的通行動線。

7.全面推動側溝更新：杜絕老舊側溝惡臭、坍塌問題，提升市民優質生活環境。

▲楊植斗（右）。（圖／記者宋良義攝）

26號楊植斗（國民黨）

學歷：

．台灣大學政治系公共行政組畢業

經歷：

．羅智強辦公室主任

．王鴻薇辦公室主任

．丁守中競選市長辦公室發言人

．國民黨副發言人

．國家政策研究會趨勢暨數據分析中心顧問

．110全國性公投意見發表會 - 公投綁大選 - 正方代表

政見：

一、老舊機車汰換，市民可享電動車補助，或享大眾運具月票2年免費，推動綠色運輸。

二、政府新建物需規劃一定比例之停車空間，幫台北交通減壓。

三、一殯拆遷後，原址應作為托老育幼中心或青創基地，大安、文山區受交通衝擊，市民應享優先保障名額。

四、推動寵物健康保險，增加北市寵物友善環境。

五、增加公立幼兒園比例，幼兒園轉為全日托，配合父母下班時間，一起拚經濟。

六、推動防災型都市更新，大安區、文山區老房最多，市府應展現魄力，捍衛市民身家財產。

七、補助汰換老舊冷氣，台北一起節能用電。

八、因應少子化，閒置校舍改裝為托老育幼、社區活動中心。

九、持續改善人行道，推動路面整平，讓長輩走得更安心。

十、強化長者關懷，重新發放重陽敬老金、補助輔具及照護服務。

十一、友善長者，所有候選人的政見應用10號字體以上宣傳，別讓長輩傷眼睛。

▲陳聖文（右）。（圖／記者周宸亘攝）

27號陳聖文（民進黨）

學歷：

．台北市私立東山高級中學 國中部

．台北市私立東山高級中學 高中部

．國立高雄科技大學 金融系碩士班 商學碩士

經歷：

．上海理工大學 工商管理學系 肄業

．民進黨青年部 - 青年入陣（2019)

．民進黨青年部 - 國務青行動計畫（2020)

．台灣仁本服務集團董事長特助

．台灣優質生命協會志工隊隊長

．立法委員邱志偉辦公室國會助理

政見：

一、樂齡生活：長照與退休世代全方位照護，照顧退休人士身心健康以延長健康餘命、減輕家庭負擔及社會成本。

1.將區域内閒置硬體設施活化為長照空間、搭配相關的軟體規劃，建構完整的長照系統。

2.成立長者服務路諮詢中心，推動試辦部分時段夜間長輩喘息照護，建立有別傳統日照的長輩支持網。

3.擴大在地就醫補助，統整區域醫療資源，促進長者醫療社區化，同時也讓在地市民就醫更方便。

二、幸福世代：社會中堅無後顧之憂，長者安頓好，其他措施也要補足，讓青壯年可以全心打拚！

1.擴大育兒津貼補助對象及額度，福利加倍，安心加倍。

2.廣設社區型公托、完善社會安全補助，減輕家長負擔，育幼放心。

3.優化教育與就業資源，推動新創及微型創業政策，促進青年樂業，提升長期城市發展力。

4.提高在地社會住宅保障比，改善居住問題，安心成家。

三、超潛力城市：科技與人文薈萃的新首都，台北可以更好！智慧友善、兼容並蓄，台北潛力無限！

1.完善大眾運輸網，推動智慧號誌、科技執法，行人平安、行車順暢。

2.補助老屋健檢、輔導推動更新，保障市民生命財產安全。

3.打造特色公園、共創城市綠洲，親子共融同樂，促進兒童身心健康發展。

4.行銷地方特色，建立地方連結；活絡在地產業，振興在地經濟。

5.改善校園環境、發展多元特色學校，加強國際交流。

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