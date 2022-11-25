選前2天還在賭！19歲組頭網路邀客　私訊「六都市長賠率」誘下注

記者邱中岳／台北報導

2022年九合一大選明天就要投票，北市刑大科偵隊接獲線報，有博弈集團在網路貼文招募賭客，再私訊賠率給賭客參考下注，警方先鎖定台中1名男子涉案，事後又追查出台北另名男子也參與其中，也有人提供人頭帳戶供博弈集團使用，訊後均依照賭博、違反《選罷法》等罪嫌移送法辦。

警方調查，全國九合一大選將至，但有不法博弈集團，在網路上刊登廣告，事後再私訊縣市首長的賠率資訊，並且開立選舉賭盤供賭客下注，警方在台中先逮捕1名19歲鄭姓男子，事後追查出台北另名25歲賴姓男子涉案，在11月21日、24日拘提2人到案。

▲北市刑大查獲選舉賭盤，主要以6都縣市首長為主。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，追查期間又發現台中1名賴姓男子，涉嫌誘騙他人帳戶，事後再度轉為人頭帳戶供博弈集團洗錢，每筆扣除4%的利潤當作酬勞，再將前往為虛擬貨幣交給博弈集團上游，目前清查有12名賭客下注，賭資金額達80萬元。

但警方指出，12名賭客事後都致電165反詐騙中心，表示下注後對方就消失，警方也不排除這個「博弈集團」根本就是詐騙，利用網路博弈為名號，其實等對方下注後就失聯，目前警方仍持續追查幕後藏鏡人。

▲博弈集團在網路上張貼廣告，再私訊上門賭客賠率供下注參考。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，2022年九合一大選賭盤熱烈，知情人士透露，今年賭盤下注相當踴躍，投注金額早就超乎預料，許多組頭早早就封盤不收注。北市警方也在選前查獲地下賭盤，希望有助於避免賭盤影響選舉。