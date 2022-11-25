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6縣市大雨！一圖看投票日天氣　下周強冷空氣來襲13℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲東北季風及華南雲雨區東移影響，今(25)日新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天鋒面雲帶略北移，雨區在北部、東北部，氣象局針對北北基桃新竹縣市發佈大雨特報。明天鋒面減弱、西半部多雲時晴；下周三強冷空氣報到，低溫下探13度，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日白天鋒面雲帶略北移，降雨範圍略往北撤，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；今晚、明(26日)晨鋒面雲帶再往南移，降雨範圍重返中部以北。今日北台濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼；各地氣溫：北部19至25度，中部20至30度，南部20至31度，東部20至29度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲左圖：25日4：30紅外線雲圖顯示，鋒面雲帶略北移，北台灣仍在其邊緣。右圖：25日4：30雷達回波合成圖顯示，強回波移至台灣北部海面，北部陸地仍有回波消長。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(投票日)白天起鋒面雲帶減弱、降雨漸歇；西半部轉多雲時晴，大台北及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周(27)日至周二(29日)白天，鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫逐日升，各地舒適微熱、早晚涼。

下周二晚東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。下周三、四(30、1日)強冷空氣影響，北、東有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷，亦應注意。

▼大選周末天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

下波冷空氣南下，下周三晚、周四晨降至最低；台北氣象站最低氣溫約只降至16、17度，離「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準，仍高了2、3度。但因為是入冬第1波，感受上還是會比較冷，尤其北台灣的部分平地，自動觀測站將會量測到13、14度平地最低氣溫，應注意保暖。

 

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