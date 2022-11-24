連江縣議員候選人政見會　南竿8人參選「僅有2人出席」

記者蔡紹堅／綜合報導

連江縣議員暨鄉長候選人公辦政見發表會21日舉行，議員部分，共有劉浩晨、楊清宇兩名南竿鄉的候選人出席；鄉長部分，共有陳其平、林志東兩名候選人出席。

首位上台的是民進黨籍的劉浩晨，他以「嶼時俱進，島業欣榮」作為競選口號，同時也提出了九大政見，分別為觀光發展、產業發展)交通發展、青年事務、環境生態、政治生態、公開透明、親子與教育，以及土地通盤檢討。

第二位上台的是國民黨籍的楊清宇，他提出了推動世代融合團結革新、行動智庫共創未來、提升醫療守護健康、聆聽民意關懷弱勢、傳承永續國際接軌、依法行政補實員額等多項政見。

而鄉長部分，首先上台的是陳其平，他說，當選鄉代至今21年，堅持理性監督與積極問政、不分族群派系，為鄉親做最扎實的服務。同時，他也提出積極推動友善民生建設、共融式遊戲場、族群融合多元文化、戰勝長新冠開設養生健身班、鄉政資訊透明化、建立快速溝通平台、生命園區圓滿生命、傳統市場轉型改造、環境永續垃圾減量等多項政見。

第二位上台的是林志東，他說，自己在地擔任公職30多年，是首次參加選舉，雖然感到壓力沉重，但也對有機會為鄉親做更多服務甘之如飴。他也提出了村村有特色、墓政、就業、市場及社福關懷等政見。

根據連江縣選舉委員會公布的資料，本屆連江縣議員選舉，第一選舉區（南竿鄉）共有8名候選人，分別為1號曹爾章（無黨籍）、2號曹丞君（國）、3號劉浩晨（民）、4號陳書建（國）、5號曹以標（無黨籍）、6號林惠萍（無黨籍）、7號林明揚（國）、8號楊清宇（國）。

第二選舉區（北竿鄉）共有3名候選人，分別為1號周瑞國（國）、2號陳如嵐（國）、3號陳玉發（國）。

第三選舉區（莒光鄉）共有2名候選人，分別為1號陳善澔（無黨籍）、2號陳貽斌（國）

第四選舉區（東引鄉）共有2名候選人，分別為1號馮印才（無黨籍）、2號張永江（國民黨）。