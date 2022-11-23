爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　「真心悔悟」求減刑被打臉原因曝

記者黃宥寧／台北報導

29歲林筱路今年6月21日3度無照酒駕搭載黃姓閨蜜，行經淡水區民族路口時，無視前方路障，高速撞死54歲方姓交管工人，法院審理時，她坦承犯行，並自認符合自首要件，士林地院今（23日）一審宣判，依不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪處7年6月徒刑。判決理由指出，林女肇事後遭工人包圍且鄰近派出所，根本「無所遁形」與「真心悔悟」減刑要件不符。

判決指出，林女主觀上僅有酒後駕車故意，並無致其他用路人死亡故意，然而對於行為可能導致其他用路人傷亡的加重結果，客觀上有預見可能，加上林女2014年9月、同年11月4日，2度酒駕遭判5月徒刑，2015年5月19日易科罰金執行完畢，判決確定10年內又酒駕導致1死，依法加重其刑2分之1。

至於林女無照駕駛應加重其刑情形，法官指出，刑法第185條之3第2項規定，將原本分別處罰的「不能安全駕駛」與「過失致死」結合為一罪，實質上已將不能安全駕車加重其刑，而立法上又未將「不能安全駕車」的加重條件從道路交通管理處罰條例第86條第1項規定內刪除，若再予以加重，無異是重複加重，導致過度處罰。

▲29歲林筱路10年內3度無照酒駕，撞死無辜方姓交管工人 。（合成圖／資料照）

林筱路自認符合自首，但法官指出，刑法第62條原規定自首者「減輕其刑」，指無差別一律減刑，2005年修正為「得減輕其刑」，可視個案情況決定是否減刑 ，而勘驗案發監視器影片發現，林女撞擊方姓工人後，行駛路線前方、左右均擺放多個交通錐限制駛離路線，最後林女煞停位置更有大型工程車停放在前阻擋，遭擋住的林女則倒車駛回撞擊地點，現場至少有6、7名施工人員圍繞她的車旁指引。

況且，林女在肇事現場，有眾多監視器，數名施工人員發現並包圍，肇事地點又正好位在派出所前方，其犯行無所遁形，當時顯無理由貿然離開現場或掩飾、逃避犯行餘地存在，縱使案發留在現場自承肇事，也是出自於時勢所逼，不得不然而為，給鼓勵真心悔悟者可得減刑立法有所不符，因此不予減刑。

▼林筱路3度無照酒駕導致方姓工人無辜遭撞死。（圖／目擊工人提供）

合議庭審酌林女曾2度酒駕，明知酒精成分對人意識、控制能力有不良影響，將導致對周遭事務辨識及反應能力降低，對往來公眾及駕駛人自身均具有高度危險性，且應知社會大眾對酒駕行為深惡痛絕，而政府近年也採取零容忍加重刑罰手段，竟仍不知自制，10年內再度喝酒無照肇事，酒測值達0.77毫克，車速達80公里，超出法律容許範圍甚多，釀被害人家屬承受驟失至親極大悲痛，也將一般社會大眾交通行路安全視為無物，考量犯後始終坦承犯行，未與被害人家屬達成和解與賠償，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑7年6月。

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