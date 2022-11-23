　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　「真心悔悟」求減刑被打臉原因曝

記者黃宥寧／台北報導

29歲林筱路今年6月21日3度無照酒駕搭載黃姓閨蜜，行經淡水區民族路口時，無視前方路障，高速撞死54歲方姓交管工人，法院審理時，她坦承犯行，並自認符合自首要件，士林地院今（23日）一審宣判，依不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪處7年6月徒刑。判決理由指出，林女肇事後遭工人包圍且鄰近派出所，根本「無所遁形」與「真心悔悟」減刑要件不符。

判決指出，林女主觀上僅有酒後駕車故意，並無致其他用路人死亡故意，然而對於行為可能導致其他用路人傷亡的加重結果，客觀上有預見可能，加上林女2014年9月、同年11月4日，2度酒駕遭判5月徒刑，2015年5月19日易科罰金執行完畢，判決確定10年內又酒駕導致1死，依法加重其刑2分之1。

至於林女無照駕駛應加重其刑情形，法官指出，刑法第185條之3第2項規定，將原本分別處罰的「不能安全駕駛」與「過失致死」結合為一罪，實質上已將不能安全駕車加重其刑，而立法上又未將「不能安全駕車」的加重條件從道路交通管理處罰條例第86條第1項規定內刪除，若再予以加重，無異是重複加重，導致過度處罰。

▲▼林筱路酒駕撞死交管。（合成圖／資料照）

▲29歲林筱路10年內3度無照酒駕，撞死無辜方姓交管工人 。（合成圖／資料照）

林筱路自認符合自首，但法官指出，刑法第62條原規定自首者「減輕其刑」，指無差別一律減刑，2005年修正為「得減輕其刑」，可視個案情況決定是否減刑 ，而勘驗案發監視器影片發現，林女撞擊方姓工人後，行駛路線前方、左右均擺放多個交通錐限制駛離路線，最後林女煞停位置更有大型工程車停放在前阻擋，遭擋住的林女則倒車駛回撞擊地點，現場至少有6、7名施工人員圍繞她的車旁指引。

況且，林女在肇事現場，有眾多監視器，數名施工人員發現並包圍，肇事地點又正好位在派出所前方，其犯行無所遁形，當時顯無理由貿然離開現場或掩飾、逃避犯行餘地存在，縱使案發留在現場自承肇事，也是出自於時勢所逼，不得不然而為，給鼓勵真心悔悟者可得減刑立法有所不符，因此不予減刑。

▼林筱路3度無照酒駕導致方姓工人無辜遭撞死。（圖／目擊工人提供）

▲▼警方詢問目擊工人事發經過 。（圖／目擊工人提供）

合議庭審酌林女曾2度酒駕，明知酒精成分對人意識、控制能力有不良影響，將導致對周遭事務辨識及反應能力降低，對往來公眾及駕駛人自身均具有高度危險性，且應知社會大眾對酒駕行為深惡痛絕，而政府近年也採取零容忍加重刑罰手段，竟仍不知自制，10年內再度喝酒無照肇事，酒測值達0.77毫克，車速達80公里，超出法律容許範圍甚多，釀被害人家屬承受驟失至親極大悲痛，也將一般社會大眾交通行路安全視為無物，考量犯後始終坦承犯行，未與被害人家屬達成和解與賠償，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑7年6月。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
綠營候選人宣傳車撞死女騎士　他緊急奔醫院關切
12／1領免費快篩　2類人「可拿5劑」
快訊／汪小菲被張蘭罵「你個慫蛋」！　停戰文秒刪了　
快訊／本土+17841、增31死　40多歲男家中猝死
汪小菲預告直播時間曝！喊燒床墊　「2天帶貨1549萬台幣」賺
快訊／台64重機男慘死　司機「未開燈」最新下場曝
快訊／候選人宣傳車撞死人！　女騎士身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地

彰化驚見「恐怖血河」嚇壞人　議員揪元凶...環保局開罰金額曝

老公坐牢…妻溫情喊話「等你回來」　3年後見「7字通知」傻了

爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　「真心悔悟」求減刑被打臉原因曝

快訊／台64重機男追撞計程車慘死　司機「未開燈」最新下場曝

快訊／台南市議員候選人宣傳車撞機車　女騎士送醫搶救不治亡

桶屍案蛇蠍女收押理由曝　攪拌器、水桶等犯罪工具...全是她買的

蘆洲托嬰中心爆虐待「餵食約束2hrs」　11家長怒檢舉！2師停職

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地

彰化驚見「恐怖血河」嚇壞人　議員揪元凶...環保局開罰金額曝

老公坐牢…妻溫情喊話「等你回來」　3年後見「7字通知」傻了

爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　「真心悔悟」求減刑被打臉原因曝

快訊／台64重機男追撞計程車慘死　司機「未開燈」最新下場曝

快訊／台南市議員候選人宣傳車撞機車　女騎士送醫搶救不治亡

桶屍案蛇蠍女收押理由曝　攪拌器、水桶等犯罪工具...全是她買的

蘆洲托嬰中心爆虐待「餵食約束2hrs」　11家長怒檢舉！2師停職

又有音檔！　高虹安辦公室女主管「施壓助理」：鴻海300位法務支援

趁老公上班不在家！公公拿備用鑰匙突襲拜訪　她怒：要看我裸體？

為投票快篩陽不通報？王必勝：目前沒這狀況「估本周11萬例確診」

宣傳車撞死女騎士！台南市議員候選人陳皇宇急奔醫院關切

花2萬買掃地機器人「狗屎抹滿屋」…她氣炸退貨　眾人一面倒不挺

女管理員追50元停車費…惡男猛催油門拖行　還拿打火機燒手

范雲曬18歲清秀美照挺修憲　「18歲公民想的比我們以為的多很多」

黑幫開槍殺人子彈都靠它！南投生技廠4死1重傷　PAK彈成主流

林佳龍批新北市「四大皆空」　侯友宜：教育、藝術文化已完全不一樣

快訊／蔡英文喊話催票：最後總統任期「讓我更有力量」

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

社會熱門新聞

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

母剛過世！她秒領光26萬存款　家人怒告

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

即／北市候選人遭攻擊「頭部縫4針」　25歲男曝動手原因

轎車關鍵1物！抓包夫出軌　小三：你過短

女同事誘人夫：會議室等你　狂啪20次慘了

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

即／台中桶屍大進展！「金錢豹紅牌」女友遭收押禁見

更多熱門

相關新聞

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

女子林筱路今年6月21日與黃姓閨蜜在北市吉林路用餐，喝了酒後，翌日凌晨駕駛BMW Z4載黃女，行經淡水區民族路口時，無視路障及方姓交管工人，高速衝進工地，導致方男遭撞擊身亡，沒有駕照德林女酒測值高達0.77毫克，案發後遭羈押至今。法院開庭時，林女全認罪，士林地院23日一審宣判，依不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪處7年6月徒刑。

台中酒駕男失控撞斷路燈！基座飛2層樓高

台中酒駕男失控撞斷路燈！基座飛2層樓高

屏東阿北酒駕不甩罰單　土地險遭查封

屏東阿北酒駕不甩罰單　土地險遭查封

離職金融男闖辦公室　拿女同事高跟鞋到廁所尻槍

離職金融男闖辦公室　拿女同事高跟鞋到廁所尻槍

高雄男長庚醫院前車撞路樹「烏龜翻」

高雄男長庚醫院前車撞路樹「烏龜翻」

關鍵字：

林筱路酒駕爆乳妹士林地院判決BMW

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面