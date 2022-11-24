Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

▲Netflix12月上架、下架片單出爐！（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

串流平台 Netflix 今（24日）在臉書公開12月下架片單，包括李安執導的《臥虎藏龍》、李奧納多狄卡皮歐主演《隔離島》以及日本賣座動畫《你的名字》等都將下架，值得注意的是，導演楊德昌經典電影《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》也要下架了，欲重溫經典，動作要快了！

不過別難過，12月仍有許多值得觀賞的電影、影集將上架，其中包括「007」丹尼爾克雷格主演《鋒迴路轉：抽絲剝繭》、2022年威尼斯影展開幕片《白噪音》、金獎導演吉勒摩·戴托羅重塑經典童話《皮諾丘》都將陸續推出。

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影集方面也相當熱鬧，包括台劇《你的婚姻不是你的婚姻》、《艾蜜莉在巴黎：第三季》、《浪漫醫生金師傅：第二季》，有興趣的讀者們不妨留意下方片單。

▲12月上架、下架片單一次看！（圖／NETFLIX臉書）

Neflix 12月即將下架的電影及影集名單：

12月下架電影：

12月1日：《隔離島》

12月10日：《盜夢偵探》、《臥虎藏龍》

12月30日：《一一》、《你的名字》、《比海還深》、《橫山家之味》、《未來的未來》、《夏日大作戰》、《跳躍吧！時空少女》、《月光下的藍色男孩》、《牯嶺街少年殺人事件》、《如果這世界貓消失了》、《無人知曉的夏日清晨》

12月31日：《私刑教育》、《安眠醫生》、《功夫熊貓3》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》

12月下架影集：《排球少年》、《食戟之靈》、《青春時代：第1-2季》、《知否知否應是綠肥紅瘦》

▲把握機會！影史經典《牯嶺街少年殺人事件》12月將下架。（圖／牯嶺街（クーリンチェ）少年殺人事件臉書）

12月上架電影：

12月2日：《明日戰記》

12月8日：《秘境探險》

12月9日：《海角七號》、《貧民百萬富翁》、《金錢男孩》、《皮諾丘》

12月23日：《峰迴路轉：抽絲剝繭》

12月25日：《英速小子》、《瑪蒂達：音樂劇》

12月30日：《白噪音》

▲《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》、《白噪音》全將在12月公開 。（圖／Glass Onion臉書、White Noise推特）

12月上架影集：

12月1日：《JOJO的奇幻冒險 石之海》

12月3日：《九尾孤傳》

12月4日：《女心理師》、《你的婚姻不是你的婚姻》

12月7日：《慾罷不能第四季》

12月8日：《看臉時代》

12月10日：《還魂：第2部》

12月12日：《火影忍者疾風傳：第19-21季》

12月13日：《單身即地獄》、《蛋黃哥大冒險》

12月15日：《音速小子：回家大冒險》

12月16日：《浪漫醫生金師傅第二季》

12月19日：《TROLLEY：命運交叉點》

12月21日：《艾蜜莉在巴黎：第三季》

12月22日：《今際之國的闖關者：第二季》

12月25日：《獵魔士：血源》

12月29日：《熊大與好友日常》

12月31日：《金牌救援》

即將上架韓劇：《黑暗榮耀》、《愛情的理解》

▼年度壓軸台劇《你的婚姻不是你的婚姻》以5種不同風格、數十位金獎演員同台飆戲。（圖／牽猴子提供）

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