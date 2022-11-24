　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

▲▼ Netflix,影音串流平台,影音平台。（圖／路透社）

▲Netflix12月上架、下架片單出爐！（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

串流平台 Netflix 今（24日）在臉書公開12月下架片單，包括李安執導的《臥虎藏龍》、李奧納多狄卡皮歐主演《隔離島》以及日本賣座動畫《你的名字》等都將下架，值得注意的是，導演楊德昌經典電影《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》也要下架了，欲重溫經典，動作要快了！

不過別難過，12月仍有許多值得觀賞的電影、影集將上架，其中包括「007」丹尼爾克雷格主演《鋒迴路轉：抽絲剝繭》、2022年威尼斯影展開幕片《白噪音》、金獎導演吉勒摩·戴托羅重塑經典童話《皮諾丘》都將陸續推出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影集方面也相當熱鬧，包括台劇《你的婚姻不是你的婚姻》、《艾蜜莉在巴黎：第三季》、《浪漫醫生金師傅：第二季》，有興趣的讀者們不妨留意下方片單。

▲▼ 。（圖／NETFLIX臉書）

▲12月上架、下架片單一次看！（圖／NETFLIX臉書）

Neflix 12月即將下架的電影及影集名單：

12月下架電影：

12月1日：《隔離島》

12月10日：《盜夢偵探》、《臥虎藏龍》

12月30日：《一一》、《你的名字》、《比海還深》、《橫山家之味》、《未來的未來》、《夏日大作戰》、《跳躍吧！時空少女》、《月光下的藍色男孩》、《牯嶺街少年殺人事件》、《如果這世界貓消失了》、《無人知曉的夏日清晨》

12月31日：《私刑教育》、《安眠醫生》、《功夫熊貓3》、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》

12月下架影集：《排球少年》、《食戟之靈》、《青春時代：第1-2季》、《知否知否應是綠肥紅瘦》

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲把握機會！影史經典《牯嶺街少年殺人事件》12月將下架。（圖／牯嶺街（クーリンチェ）少年殺人事件臉書）

12月上架電影：

12月2日：《明日戰記》

12月8日：《秘境探險》

12月9日：《海角七號》、《貧民百萬富翁》、《金錢男孩》、《皮諾丘》

12月23日：《峰迴路轉：抽絲剝繭》

12月25日：《英速小子》、《瑪蒂達：音樂劇》

12月30日：《白噪音》

▲▼ 。（圖／NETFLIX臉書）

▲▼ 。（圖／NETFLIX臉書）

▲《鋒迴路轉2：抽絲剝繭》、《白噪音》全將在12月公開 。（圖／Glass Onion臉書、White Noise推特）

12月上架影集：

12月1日：《JOJO的奇幻冒險 石之海》

12月3日：《九尾孤傳》

12月4日：《女心理師》、《你的婚姻不是你的婚姻》

12月7日：《慾罷不能第四季》

12月8日：《看臉時代》

12月10日：《還魂：第2部》

12月12日：《火影忍者疾風傳：第19-21季》

12月13日：《單身即地獄》、《蛋黃哥大冒險》

12月15日：《音速小子：回家大冒險》

12月16日：《浪漫醫生金師傅第二季》

12月19日：《TROLLEY：命運交叉點》

12月21日：《艾蜜莉在巴黎：第三季》

12月22日：《今際之國的闖關者：第二季》

12月25日：《獵魔士：血源》

12月29日：《熊大與好友日常》

12月31日：《金牌救援》

即將上架韓劇：《黑暗榮耀》、《愛情的理解》

▼年度壓軸台劇《你的婚姻不是你的婚姻》以5種不同風格、數十位金獎演員同台飆戲。（圖／牽猴子提供）

▲《你的婚姻不是你的婚姻》。《尾號1314》由導演鄭文堂執導，藍葦華、李杏主演。（圖／牽猴子提供）

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
李敖12年前神預言大汪戀結局「張蘭成關鍵」！　網驚：好準
汪小菲來台要「簽字賣飯店」！　1原因破局
Netflix「12月下架片單」曝！　一整排神片掰了
快訊／1縣市清零！　本土16015例「下降20.2%」
快訊／本土+16015、增65死！6個月嬰確診「心胞積水」
4年前買票被拔議員「今年又賄選！」　候選人被收押
快訊／馬來西亞新首相出爐　安華將宣誓就任
最辣女球迷「爆乳戰袍」看世足！　邪惡視角曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戶外口罩將鬆綁！跨年規範另行公布　羅一鈞：有必要才做管制

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

確診者禁投票「擬提行政訴訟」　莊人祥：依傳染病防治法禁外出

快訊／一縣市清零！本土+16015　連江縣相隔220天再次「零新增」

61.3萬劑「莫德納次世代雙價疫苗」抵台！預計12／2配送開打

快訊／本土+16015、增65死！6個月嬰確診20天後「心包積水」住院

李敖12年前神預言大汪戀結局　「張蘭成關鍵」網驚：好準

LIVE／戶外脫口罩12月初上路　指揮中心最新說明

世足討論度低！他見1幕「沒以前瘋狂」　PTT笑揭2關鍵：時機未到

國內首度檢出H5N1禽流感　農委會：初步認定病毒未擴散

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

戶外口罩將鬆綁！跨年規範另行公布　羅一鈞：有必要才做管制

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

確診者禁投票「擬提行政訴訟」　莊人祥：依傳染病防治法禁外出

快訊／一縣市清零！本土+16015　連江縣相隔220天再次「零新增」

61.3萬劑「莫德納次世代雙價疫苗」抵台！預計12／2配送開打

快訊／本土+16015、增65死！6個月嬰確診20天後「心包積水」住院

李敖12年前神預言大汪戀結局　「張蘭成關鍵」網驚：好準

LIVE／戶外脫口罩12月初上路　指揮中心最新說明

世足討論度低！他見1幕「沒以前瘋狂」　PTT笑揭2關鍵：時機未到

國內首度檢出H5N1禽流感　農委會：初步認定病毒未擴散

7000元住貨櫃屋！球迷不忍暴動了　卡達霸氣喊：全額退款免費住

厄文29分率籃網擊敗暴龍　KD超賈奈特登得分榜第18名

不是多吃發奶食物就有用！「4大餵奶迷思」大解惑：2關鍵讓奶多多

頂新魏家昔賠2千萬賣豪宅　鄰居現轉手獲利逾4千萬

謝金河：今年亞洲金融市場印尼居冠　悄悄崛起成金磚第五國

李瑞鎮私約鄭有美LA看球賽被拍到　「眼神超有愛」粉絲全笑翻了

10萬床墊太貴！媽媽「不給女兒戒尿布」　弟驚吐1句...老師傻眼了

南檢查賄卻受池魚之殃　山地原住民候選人伍宗康有話要說

五月天阿信嘆「說話沒人信」　周杰倫發聲力挺：證明給他們看...網嗨翻

她打110催外送「奶茶送到了嗎？」　警一聽不單純...機警神救援

我們懷念你！小菲床墊881　拆解→運送「直擊最後一路」

生活熱門新聞

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

張穎穎開罵S家　律師怒封最欠電小三

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

年底「4星座」愛情事業兩得意！

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

新北女大生「下海當小姐」　校方回應

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

情侶夜市射氣球5200元　攤商還原真相

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了

口罩解封3階段規劃曝！王必勝：12月初戶外免戴「跨年要再想想」

雨還要下2天！入冬最強冷空氣下周抵台

搶搭大S名床銷毀秀熱潮！IKEA：該買新的了吧

更多熱門

相關新聞

李淳尺度突破現身金馬獎

李淳尺度突破現身金馬獎

第59屆金馬獎今（19日）晚間在國父紀念館盛大登場，紅毯上星光雲集，其中以香港電影《智齒》入圍最佳男配角的李淳，以一套深V藍色西裝現身紅毯，立刻吸住眾人目光。不過，被問到爸爸李安有沒有送上祝福，他則說：「這不像是他的風格！」

Lexus與Adidas打造瓦干達風休旅

Lexus與Adidas打造瓦干達風休旅

丁寧見獸父摸女兒胸　後悔10年沒舉報

丁寧見獸父摸女兒胸　後悔10年沒舉報

謝師母極惡幫兇！于子育一度想辭演《她》

謝師母極惡幫兇！于子育一度想辭演《她》

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

關鍵字：

Netflix片單李安楊德昌臥虎藏龍網飛電影

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

遭陸媒瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面