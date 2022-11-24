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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「最不喜歡表態的選區」意外成焦點　藍白合為新竹市選情投下變數

▲左起李驥群、沈慧虹、林耕仁、高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

▲左起李驥群、沈慧虹、林耕仁、高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

選前倒數2天，新竹市民都在好奇，到底誰能問鼎新竹市長寶座。上周高虹安造勢場上的「藍營倒戈」，其效應是否持續發酵？或是讓新竹市的選戰焦點從「三角督」變成「雙虹廝殺」？當地人士認為，從往年經驗看來，現在下定論都還太早。

近年新竹縣市人口結構改變，隨著大量年輕工程師落地生根，也對選舉結果產生重大影響，與傳統選民不同的是，中壯青族對於選舉的態度是不談、不表態，相較於中南部「旗海飄揚」、店家懸掛支持者海報的熱鬧，新竹地區只剩下廣告看板可嗅見些許選舉味。而上周藍營議員們的倒戈，新竹市長選舉的焦點，突然從「三角督」變成「藍白合」、「雙虹對決」，而市長選情的變化，是否會連帶影響議員、里長的選情，能不能「帶票過去」，仍需打個問號。

回顧新竹市8年前許明財、林智堅的市長選舉、新竹縣4年前楊文科、徐欣瑩、鄭朝方的縣長選舉時，都在開票當天跌破眾人眼鏡，眾人看好的、呼聲最高的，最後高票落選，造勢場冷清擺滿空板凳的候選人，跌破眾人眼鏡出現翻盤大逆轉。

▲▼新竹市長候選人。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲新竹市選民結構有將近5成是空氣票，也是最容易翻轉成功的縣市，因此曾為兵家必爭之地。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

觀察新竹市市長選舉，三位候選人各有優劣勢，國民黨林耕仁6屆議員轉戰，脾氣溫和的大仁哥非走犀利問政派，因此大多數民眾對他的印象並不突出，直到一場棒球場記者會上，才讓眾人改變看法，初期的林耕仁對棒球場窮追猛打，未料藍綠相爭白營得利，反讓養精蓄銳的高虹安成為輿論焦點，林耕仁陣營後半場加重攻擊高虹安助理費，左打綠右打白，若說市長選戰中「打」的最兇的，其實是他。

新竹市有過半數的空氣票，對頂著交通專業與唯一有市政經驗的前副市長沈慧虹來說，扣除少部分「時間到了應該換人(黨)做做看」、「綠色原罪」的選民，相較於「12億大新竹球場案」來說，過去的8年林智堅執政的政績，「改變有感」才是最直接影響沈慧虹選票的關鍵。

理工女高虹安可說是這次九合一選舉的話題人物，也是爭議最高的候選人，一開始「論文造假疑雲」的清楚論述，高虹安瑕不掩瑜還獲得網友高度肯定，但民眾觀感似乎從「中華大學夜間部」言論開始出現轉彎，褒貶兩極，一路到近期間的「助理費疑雲」種種，高虹安話題幾乎每日佔據新聞版面。

上周高虹安的一場造勢場合上，無預警出現藍營副議長帶里長倒戈，「藍白合」看似底定，只是「藍營倒戈」究竟是正能量，還是反而激發選民「負能量」出來投下「賭爛票」，一切還不好說，還有待觀察。

▲▼國民黨新竹市長候選人林耕仁。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

林耕仁11/24（ 四）行程：

名稱：大仁哥-全壘打車隊！掃街！拜票！〔 東區全壘打！〕
時間：上午09：00~12：00
地點：林耕仁競選總部集合(經國路一段675號1樓)

名稱：大仁哥-全壘打車隊！掃街！拜票！〔東區全壘打！〕
時間：下午14：30~17：00
地點：林耕仁競選總部-集合 (經國路一段675號1樓)

名稱：大仁哥-全壘打車隊！掃街！拜票！〔東區全壘打！〕
時間：下午18：30~20：30
地點：林耕仁競選總部-集合 (經國路一段675號1樓)

▲▼沈慧虹 民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

沈慧虹11/24（ 四）行程：

名稱：時事受訪
時間：10：30
起始點：競選總部（演藝路27號）

名稱：倒數兩天！「賴清德副總統合體沈慧虹」催票記者會
時間：18：45
地址：競選總部（演藝路27號）

▲▼高虹安記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

高虹安 11/24（四）行程

名稱：質疑沈慧虹#4記者會
時間：9：00-9：30
地點：未來館(新竹市林森路47號)

名稱：香山區車隊掃街拜票
時間：10：00-12：00
地點：新竹市香山區香北一路30號

名稱：香山區車隊掃街拜票
時間：15：30-17：30
地點：新竹市香山區香北一路30號

►醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

高虹安合體郭董要「傳承」　林耕仁開酸：別忘了還有不能貪污

►林冠年北機站送資料要她請辭立委　高虹安反駁：從沒當過我助理

►80里長到場相挺…被質疑灌水造假！高虹安謝他帶隊：畫面說明一切

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

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