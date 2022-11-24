　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

▲▼女騎士「全裸」飆哈雷。（圖／翻攝自TikTok）

▲女騎士在路上全裸飆哈雷。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

擁有一台經典哈雷（Harley Davidson）重機是許多人的夢想，而美國一名網友日前開車在路上時，突然看到前方有一人正騎著一輛哈雷，但令他傻眼的是，騎士居然是一名「全裸」女子，且年紀應有超過50歲，後來甚至還直接闖過紅燈。警方表示，這名女子有吸毒前科，在闖紅燈後已強制送醫。

@.callmeleek Ohio Activities, SMH.#lakecounty #floridalife #onlyinohiodawg #fyp ♬ EHHHHHHH EH EH EH - sk.Ninga

根據《每日星報》報導，美國佛州一名網友日前開車在路上時，突然看到有一名婦人居然「全身赤裸」騎著哈雷機車在高速公路上奔馳，身後還插著一幅美國國旗。這名網友表示，「我以為她穿著肉色的衣服，我加快速度想上前看，沒想到她居然是裸體。」

網友說，這名女騎士的年紀應該有超過50歲，她一絲不掛地騎著重機，眼神直盯前方，彷彿周圍沒有任何人，接著在下一個路口闖紅燈騎走，「如果我全身赤裸，我也不會在紅綠燈前停下。」

後來佛州湖郡（Lake County）警方表示，這名女騎士在闖紅燈轉彎後就被警察攔了下來，原來她正因為吸毒指控，剛從監獄裡關了6星期出來，現在已經被強制送醫。

►更多熱門國際新聞
德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒批：笑不出來
世足場館「冷到發抖」！辦在沙漠國家　球迷卻得穿套頭毛衣進場
醫護搶救傷患「沒認出是女兒」　下班回家才知道！搶救5天崩潰拔管

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
爆乳候選人「2原因」被讚有料：比大多數人好太多
一代廟會傳奇車禍亡！留下美妻禮生、2寶　好友悲憶不捨人才
德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒：笑不出來
王菲爆情變謝霆鋒！　摀嘴痛哭走出大樓
汪小菲「真實脾氣」有端倪！　大S洩他婚前1舉動
獨／軍官深夜帶人妻進營區！　夫曝影像怒控：基地變摩鐵
取消尾牙！　公司改「1補償方案」一票超羨慕
青山宮顧問車禍亡！妻PO全黑文「天快塌了」　鳳梨留言節哀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

遭2兄弟綁架性侵「還逼她嫁給性侵犯」　16歲少女點火自焚

精準命中日本擊敗德國！他「大膽預測」南韓對烏拉圭：1比1平手

世足場館「冷到發抖」！辦在沙漠國家　球迷卻得穿套頭毛衣進場

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒批：笑不出來

女為愛飛出國被男友分屍「開膛賣器官」　成無臉人彘陳屍海灘上

醫護搶救傷患「沒認出是女兒」　下班回家才知道！搶救5天崩潰拔管

床墊救他一命！印尼地震被活埋2天　5歲男童奇蹟倖存

看世足巧遇王室！他被升級超奢旅程　抱獅子開超跑「爽住170億宮殿」

被家暴長達23年　女下藥殺夫「屍體藏冰箱」自首：我不會再被打了

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

遭2兄弟綁架性侵「還逼她嫁給性侵犯」　16歲少女點火自焚

精準命中日本擊敗德國！他「大膽預測」南韓對烏拉圭：1比1平手

世足場館「冷到發抖」！辦在沙漠國家　球迷卻得穿套頭毛衣進場

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒批：笑不出來

女為愛飛出國被男友分屍「開膛賣器官」　成無臉人彘陳屍海灘上

醫護搶救傷患「沒認出是女兒」　下班回家才知道！搶救5天崩潰拔管

床墊救他一命！印尼地震被活埋2天　5歲男童奇蹟倖存

看世足巧遇王室！他被升級超奢旅程　抱獅子開超跑「爽住170億宮殿」

被家暴長達23年　女下藥殺夫「屍體藏冰箱」自首：我不會再被打了

國內首度檢出H5N1禽流感病毒　農委會：初步認定病毒未擴散

徵信社副總「受託赴陸潑硫酸」！被逮遭囚逾8年　返台被判刑免關

選前金融掃黑！洗錢95億...開保時捷戴8百萬名錶　首腦豪奢度日

獨／軍官夜帶人妻入營　軍方曝2hrs真相...人夫控家庭破碎要告

扣汪小菲存款討500萬鬧風波　「公文旅行中」大S還拿不到錢

路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

早期沒Google 地圖怎找路？　網憶當年：路邊薄紗姊姊是救星

永田颯太郎樂天感謝祭秀中文：不想讓台灣丟臉

嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料：比大多數人好太多

史卓曼下「勞力士大挑戰」　守護者麥肯齊為名錶拚出生涯年　

國際熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

全球最貴藥物　每劑天價1億元

跟男友視訊卻是女親戚接電話！她放火怒燒男友家

1家4口成「皮包骨乾屍」！神秘簡訊揭反轉內情

南韓世足首戰需「勝烏拉圭」　恐難踢進16強

人的床比猩猩巢穴還髒！4周不洗床單滿是病菌

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟

日本贏球上演日式慶祝　「DJ警察」出動引導人群

俄轟爛烏克蘭能源系統　克宮：有信心特殊軍事行動將成功

FTX破產創辦人「爽住巴哈馬豪宅」現況曝

前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

世足巧遇王室！他爽住170億宮殿超跑接送

聯準會會議紀要放鴿　美股收紅95點

更多熱門

相關新聞

醫護搶救傷患沒認出是女兒　崩潰拔管

醫護搶救傷患沒認出是女兒　崩潰拔管

加拿大醫護潔米（Jayme Erickson）被派往車禍現場搶救傷患，下班回家後，才得知稍早救治的重傷少女正是17歲女兒蒙大拿（Montana），當時卻因為對方傷勢太嚴重而沒有認出來。她趕緊奔赴醫院看顧孩子，不過搶救5天後仍無力回天，最後只好悲痛同意拔管。

世衛警告　麻疹成「全球迫切威脅」

世衛警告　麻疹成「全球迫切威脅」

投資級債景氣放緩「避風港」　金融海嘯報酬率逾9%

投資級債景氣放緩「避風港」　金融海嘯報酬率逾9%

皮卡車突橫飛擊落重機騎士！　毒蟲狂飆釀禍當場死亡

皮卡車突橫飛擊落重機騎士！　毒蟲狂飆釀禍當場死亡

美國感恩節返鄉運量估5500萬　恢復疫前水準

美國感恩節返鄉運量估5500萬　恢復疫前水準

關鍵字：

美國哈雷北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

細看大S聲明「訊息量超大」！

汪小菲又開砲秒刪！質問大S

張蘭代汪小菲寫稿「10點聲明」反擊大S

更多

最夯影音

更多
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面