▲薛瑞元「未構成未遂犯」不公布掮客名單，高嘉瑜：詐欺未遂也有處罰。（圖／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛生福利部部長薛瑞元今（23）日在立法院衛環會表示，不揭露疫苗掮客名單，是因為「這些人的行為開始著手前就被我們的擋住了」，並未構成未遂犯要件，所以也沒有後續告發問題。但民進黨立委高嘉瑜表示，「詐欺未遂」也有處罰，既然已經講出事實，這些人也著手遊說工商團體，不移送法辦反而會引發爭議，「要把具體事實講清楚」。

立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議，邀請衛生福利部部長、勞動部部長及國家發展委員會就「少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討」進行專題報告並備質詢，會中多名立委均對疫苗掮客進行追問。

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國民黨立委李德維與薛瑞元確認，媒體報導民進黨吳姓立委曾於去年9/24帶人到衛福部洽談疫苗是否為真？薛瑞元回應，整個疫情當中，沒有任何一位立委或政黨到衛福部談疫苗的事情， 「但那家公司有到指揮中心去，是有的。」李德維追問，所以媒體報導是假訊息，要提告嗎？薛瑞元表示，提告條件須符合「錯、假、害」，若吳姓立委覺得受害，應該自主提告，「我們已經做澄清，沒有人受害。」

李德維繼續詢問，大家都想知道疫苗騙子是誰，「你卻說公布這個很幼稚？」薛瑞元回應，他是指問這個問題的人很幼稚，「是媒體在問的」，自己說很幼稚的原因是「在法上我們已經把事情擋住了」。

薛瑞元也澄清佛光山捐贈疫苗始末，直言「這個案子是我接觸的」，當時有跟佛光山確認疫苗從哪裡來，對方只說是國外會員去接洽的，但沒有把名字講出來。指揮中心接到消息後，就直接與嬌生確認「到底有沒有這筆疫苗要提供給某個宗教團體？」嬌生也直接回答只跟政府打交道，因此才回覆佛光山此案不可能成立。自己也不知道是否有人向佛光山兜售，「這個我不知道，他沒有跟我講。」

高嘉瑜也詢問，工商團體說可以幫忙拿到疫苗，後來發現疫苗公司只能跟政府做生意，「既然這麼惡劣，為何不揭露？」薛瑞元回應，因為是未遂行為，自己與指揮官都有澄清這些事實，也無法舉出疫苗從哪裡來。